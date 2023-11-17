ترسانة حماس العسكرية.. أين تخفيها وإلى متى تستطيع الصمود؟

وأشار في حديث لـ"إرم نيوز"، إلى أن "هذه الأسلحة كانت مُهربة عبر الأنفاق"، ولكنه يرى أن "الصواريخ المصنعة مُحليًّا أظهرت قدرات حماس على تصنيع سلاح متطور نسبيًّا التي حققت من خلالها بعض الانتصارات ميدانيًّا".

ووفق ما ذكر موقع "إنسايدر" الأمريكي، أثبتت صواريخ حماس الموجهة بالليزر فعاليتها ضد دبابات ميركافا الإسرائيلية، بالإضافة إلى نظام صاروخي مضاد للدبابات يُسمى "بولسي"، وهو فعَّال في التصدي للآليات والمدرعات الإسرائيلية.

وبحسب تقارير صحفية سابقة، حصلت حماس عبر شبكات التهريب على كميات من السلاح من مصادر مختلفة، مع آلاف البنادق الهجومية الروسية والصينية والكورية الشمالية.

أسلحة لم تستخدم بعد

وعن مدى قدرة حماس على استمرار المعركة عسكريًّا، يرى الخبير العسكري المصري، اللواء مصطفى سعد، أنه "لا يمكن تقدير حجم قدرات حماس العسكرية خصوصًا بعد إعلانها المتواصل أن لديها أسلحة لم تستخدم بعد موجودة داخل الأنفاق، فضلًا عن امتلاكها تكنولوجيا متقدمة تستطيع من خلال استهداف الجيش الإسرائيلي".

ووفق تقديرات الخبراء العسكريين، تُعدُّ الأنفاق مدينة تحت قطاع غزة، تستخدم في أغراض معيشية، وبها شبكة اتصالات ومواقع تدريب ومخازن للصواريخ والأسلحة، والتي تُعدُّ الهدف الرئيس لأي هجوم بري إسرائيلي قادم.

ويبدو أن حركة حماس تعي جيدًا أن العملية التي أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى" ستكون تداعياتها طويلة الأمد، لذا استطاعت تأمين المواد الغذائية والقدرات العسكرية التي تُمكّنها من استمرار الحرب، وفق حديث الخبير العسكري لـ"إرم نيوز".

ورغم التفاوت بين إسرائيل وحماس عسكريًّا، كشف الهجوم المفاجئ الذي نفذته الحركة يوم 7 أكتوبر الماضي، المستوى الجيد من التسليح والتدريب، بعد ظهور أسلحة نوعية، وفق ما يرى مراقبون.