"على إسرائيل إنهاء المهمة".. هل أغلق ترامب باب مفاوضات غزة؟

حثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إسرائيل على تصعيد حملتها العسكرية في قطاع غزة و"إنهاء المهمة"، وذلك إثر سحب مفاوضيه من الدوحة بعد أن اعتبرت الولايات المتحدة أن "حركة حماس لا تتصرف بحسن نية".

وقال ترامب عن حركة حماس قبل مغادرته في رحلة نهاية أسبوع إلى اسكتلندا: "أعتقد أنهم يريدون الموت، وهذا أمرٌ سيءٌ للغاية. لقد وصل الأمر إلى حدٍّ يُجبرنا على إنهاء المهمة"، وفق شبكة "سي إن إن".

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غموض

ولم يتضح بعد ما إذا كان تغيير موقف ترامب انعكاسًا حقيقيًا لانهيار المفاوضات أو، كما أشار بعض المسؤولين الغربيين، خطوةً تكتيكيةً تهدف إلى هزّ حركة حماس وكسر الجمود.

لكن كلماته تُشير إلى أنه لن يفعل الكثير للضغط على إسرائيل للتراجع عن حملتها العسكرية المستمرة منذ 21 شهرًا في غزة، على الرغم من الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي دفعت مسؤولًا في الأمم المتحدة هذا الأسبوع إلى وصف سكان غزة بـ"الجثث المتحركة".

ورفض ترامب وصف مفاوضاته الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - الذي فاجأته أفعاله في غزة وسوريا هذا الشهر وأصابته بالإحباط - باستثناء وصفها بأنها "مخيبة للآمال نوعًا ما".

وقال ترامب عن إسرائيل التي تلاحق حركة حماس: "سيضطرون للقتال، وسيتعين عليهم تطهير المنطقة. سيتعين عليكم التخلص منهم".

إخفاق جديد

وكان هذا اعترافًا صارخًا من ترامب بأن محاولاته للتوسط في وقف إطلاق نار جديد – والذي بدا في وقت سابق من هذا الشهر في مراحله الأخيرة – قد انحرفت عن مسارها.

وقد أثبت فشله في إنهاء الصراع في غزة، إلى جانب جهوده المتوازية لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا، أنه محبط لترامب في ظل سعيه للفوز بجائزة نوبل للسلام.

ولم يتطابق تشاؤمه تمامًا مع الإشارات الأخرى الصادرة من المنطقة.

فقد أعلنت مصر وقطر أنهما ستمضيان قدمًا في التوسط من أجل وقف إطلاق نار دائم في غزة، ووصفتا تعليق المفاوضات الأخير بأنه "أمر طبيعي في سياق هذه المفاوضات المعقدة"، وفقًا لبيان مشترك نشرته وزارة الخارجية المصرية.

هل انهارت المفاوضات؟

وصرّح مسؤول إسرائيلي كبير لشبكة "سي إن إن" بأن المفاوضات "لم تنهر إطلاقًا"، وقال إنه لا تزال هناك فرصة لاستئنافها.

وعبّر بعض المسؤولين الأمريكيين عن أملهم في أن تدفع تصريحات ترامب، الجمعة، إلى جانب قرار ويتكوف يوم الخميس بالانسحاب من مفاوضات وقف إطلاق النار، حركة حماس إلى "موقف تفاوضي أكثر تصالحية".

مع ذلك، أحدث الانسحاب الأمريكي المفاجئ صدمةً قويةً ليلة الخميس في الدوحة، العاصمة القطرية حيث تُجرى المفاوضات.

وقال مصدرٌ مطّلعٌ على سير المفاوضات: "هذا زلزال هائل نحن نتعامل مع تبعاته".

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"وصلنا إلى آخر الرهائن"

وكما هو الحال منذ أشهر، تشمل نقاط الخلاف في المفاوضات كيفية وتوقيت انتهاء الحرب نهائيًا، وعدد الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، ومكان إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في غزة، وفقًا لأشخاص مطّلعين على المفاوضات.

وفي حديثه للصحفيين يوم الجمعة، بينما كانت مروحيته تنتظره، ألقى ترامب باللوم في انهيار المفاوضات على حركة حماس، التي قال إنها شهدت تراجعًا في نفوذها بعد إطلاق سراح أو وفاة العشرات من رهائنها في الحجز.

وقال ترامب: "الآن وصلنا إلى آخر الرهائن، وهم يعرفون ما يحدث بعد إطلاق سراح آخر الرهائن، ولهذا السبب تحديدًا، لم يرغبوا في إبرام صفقة"، مرددًا بذلك رأيًا قال مسؤول أمريكي إن نتنياهو عبّر عنه عندما التقى ترامب على العشاء في البيت الأبيض في وقتٍ سابق من هذا الشهر.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت تصريحات ترامب ستضغط على حركة حماس للموافقة على الاقتراح الحالي لإنهاء الحرب، ولكن يبدو أنها صُمّمت جزئيًا لمحاولة دفع الحركة للعودة إلى ما يمكن تحقيقه.



لا جدول زمني

وفي أعقاب تصريح ويتكوف يوم الخميس، قال المسؤول الإسرائيلي الكبير إن إسرائيل تأمل أن "تعيد حركة حماس ربط نفسها بالواقع حتى يتسنى سد الفجوات المتبقية".

وفي حديثها لشبكة "سي إن إن" يوم الجمعة، توقعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن تُسفر جهود ترامب وويتكوف في النهاية عن نتائج، على الرغم من أنها رفضت تحديد الاتجاه الذي ستسلكه المفاوضات لاحقًا.