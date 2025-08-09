اليمن.. إفشال هجوم حوثي واشتباكات عنيفة في الضالع

أفشلت القوات المشتركة في اليمن، اليوم السبت، هجوماً عنيفاً شنته ميليشيا الحوثي، على مواقعها العسكرية في الأجزاء الشمالية من محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

فيما شهدت الأجزاء الغربية من المحافظة، اشتباكات بين عناصر الحوثيين إثر خلافات داخلية.

وقالت مصادر عسكرية، إن الحوثيين شنّوا هجوماً واسعاً في منطقة "باب غلق"، شمال الضالع، بمختلف أنواع الأسلحة، معتمدة على كثافة النيران في محاولة لإحراز اختراق ميداني".

وأكدت أن القوات المشتركة تصدّت للهجوم بشكل عنيف، وقادت هجوماً معاكساً، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وفقًا لموقع القوات المسلحة الجنوبية.

وذكر الموقع، أن المواجهات العنيفة، استمرت نحو ساعة كاملة، قبل أن يفرّ الحوثيون المهاجمون باتجاه مواقعهم بشكل مرتبك وغير منظم، بعد تكبّدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وفق تعبيره.

وبحسب مصدر عسكري في سرايا الحماية الرئاسية والحزام الأمني، فإن ميليشيا الحوثي، دأبت، مؤخراً، على شنّ هجمات متقطعة في أكثر من قطاع قتالي، "إلا أنها تقع في فخ الأخطاء الانتحارية، وتخرج من كل مواجهة وهي مثقلة بخسائر بشرية وميدانية جديدة، ما يزيد من حالة الانهيار المعنوي في صفوفها"، وفق تعبيره.

وإلى ذلك، كشف موقع القوات الجنوبية، عن وقوع اشتباكات داخلية عنيفة أمس الجمعة، بين وحدات في صفوف الحوثيين في قطاع "الثوخب" بمديرية الحشاء، غربي محافظة الضالع، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.

وذكر أن عدداً من المجندين في صفوف الحوثيين، رفضوا أوامر قياداتهم الميدانية بالاشتراك في جبهة الضالع في ظل عدم توافر الإمكانيات اللوجستية والمستحقات المالية، بدلاً عن نقلهم إلى الساحل الغربي، وهو ما دفع القيادات الحوثية إلى اتهام المجندين بـ"الخيانة والتمرد"، ومباشرة إطلاق النار عليهم، ما أدى لاندلاع مواجهات بينيّة.