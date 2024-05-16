تلقت تعليمات في صنعاء.. ضبط خلايا حوثية في تعز اليمنية

صلاح قعشة

ضبطت السلطات الأمنية في محافظة تعز اليمنية، خلايا تابعة لميليشيا الحوثي في 3 من مديريات المحافظة، وفق ما أعلن "اللواء 35 مدرع" العسكري.

وقال اللواء، في بيان له، إن "قواته تمكنت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من ضبط خلايا تابعة للحوثيين بعد رصد تحركات مشبوهة لعناصرها في المنطقة ".

وأضاف أنه "تلقى بلاغات عن زيارة أشخاص من أبناء المديريات الثلاث إلى صعدة المعقل الرئيس لقيادة الحوثيين، ومكثوا هناك لعدة أيام".

وأوضح أنه "بعد التحقيق معهم تبين أنهم زاروا أماكن وأضرحة وتلقوا ملازم يحمل الفكر الشيعي بالإضافة إلى استلام 100 ألف ريال لكل فرد منهم".

وأردف: "تمكنت السلطات من ضبط 16 شخصاً كانوا قد زاروا صعدة على دفعتين خلال شهري رجب وشعبان الماضيين، وأقروا باستجابتهم لدعوة الحوثيين بزيارة صعدة لثلاثة أيام".

وأكد اللواء، أنه "اتضح من خلال التحقيقات أن الهدف من الزيارة والحشد الذي قام به الحوثيون، هو كسب حاضنة شعبية لهم في المناطق التي لا تخضع لسيطرتهم، ونشر ثقافتهم وأفكارهم الهدامة..".