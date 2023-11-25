"صفقة التبادل" في ميزان الربح والخسارة لحماس وإسرائيل

وأضاف: "الأيام الأربعة للهدنة بغزة غير كافية لحماس لإعادة ترميم وضعها السياسي والعسكري وإعادة التموضع، وعلى الرغم من ترويجها لفكرة الانتصار بالمرحلة الأولى؛ إلا أن جميع تفاصيل الهدنة غير كافية سواء للحركة أو لسكان غزة".

وبيّن أن "إسرائيل بدورها تروّج لتحقيقها مكاسب كبيرة على حساب حماس، أبرزها عدم الامتثال للشروط والمتطلبات التي وضعتها الحركة مع بداية الحرب لتنفيذ صفقة تبادل، والتدمير الكبير للقطاع، علاوة على تحكّمها بالمساعدات التي تدخل لغزة وشمالها".

وأضاف: "السياسيون الإسرائيليون يسعون للظهور بصورة المنتصر بهذه الصفقة من أجل التهرّب من المساءلة التي تنتظرهم بعد الحرب على غزة"، متابعًا: "الطرفان لم يحققا أي مكاسب تذكر حتى هذه اللحظة".

ورجّح المحلل السياسي، أن "يبذل الطرفان جهودًا من أجل تمديد الهدنة الإنسانية بغزة في إطار شروط صفقة التبادل الحالية"، قائلًا: "بتقديري كل طرف لديه أسباب قوية لتمديد الهدنة، وتُمارس عليهما ضغوط لتحقيق ذلك".

صفقة بالقوة العسكرية

من ناحيته، يرى المحلل السياسي، جهاد حرب، أن "إسرائيل تروّج سياسيًّا وإعلاميًّا على نجاحها في التوصّل لهذه الصفقة في إطار القوة العسكرية العنيفة التي استخدمتها ضد قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية".

وأوضح حرب، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "إسرائيل تعتقد أنه لولا القوة العسكرية لما كان لحماس أن تقبل بهذه الصفقة وشروطها"، متابعًا: "ربما الكفّة الرابحة تميل للحكومة الإسرائيلية بهذه الصفقة على حساب حماس".

وأضاف: "إسرائيل نجحت في كسر المعادلة التي وضعتها حماس مع بداية الحرب المتمثلة في الكل مقابل الكل، حيث طالبت الحركة بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل جميع المحتجزين والأسرى في غزة".

وأشار حرب، إلى أن "إسرائيل وبفرضها شروط إدخال المساعدات لقطاع غزة وبقائها في عدد من المواقع داخل مدينة غزة وشمالها، انتصرت ولو جزئيًّا على حماس"، لافتًا إلى أن ذلك لم يحدث في الحروب السابقة.

واستكمل بالقول: "حماس لم تنجح في التوصّل لصفقة شاملة مع إسرائيل، واضطرت في النهاية للقبول بصفقة جزئية تمهّد للصفقة الشاملة"، مشيرًا إلى أنه في حال لم تُمدّد الهدنة بغزة فإن القتال سيكون أعنف من السابق.

واستدرك: "المكسب الوحيد لحماس بهذه الحرب هو تراجع إسرائيل قليلًا عن بعض مطالبها، وقبولها بإدخال الوقود وغاز الطهي لغزة، والموافقة على وقف تحليق الطيران بأجواء القطاع؛ لكنها لم تُحقق أكثر من ذلك".