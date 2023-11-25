مسؤول فلسطيني لـ"إرم نيوز": إسرائيل تتلاعب بقوائم المقرر الإفراج عنهم من سجونها

وأوضح أن عدم الالتزام تجدد اليوم أيضاً، إذ هناك تلاعب بالأسماء المقرر الإفراج عنها، اليوم السبت، ولم تلتزم مصلحة السجون الإسرائيلية بالإفراج عن الأسيرات لديها بحسب الأقدمية.

وأشار رئيس هيئة الأسرى والمحررين إلى أنه تم إبلاغ الوسطاء بهذا الخرق للاتفاق؛ لتدارك الأمر ومحاولة تصحيحه، وإعادة الالتزام بما تم الاتفاق عليه، بأن يتم الإفراج عن الأسيرات القدامى وأصحاب المحكوميات.

وأفرجت السلطات الإسرائيلية، بعد دخول الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة حيز التنفيذ، عن 13 أسيراً فلسطينياً من النساء والأطفال، مقابل إفراج حركة حماس عن 39 أسيراً إسرائيلياً من النساء والأطفال، اعتقلتهم في السابع من الشهر الماضي.