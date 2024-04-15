الضربة الإيرانية تعيق مهمة السوداني في واشنطن

من جهته، قال المحلل السياسي المقيم في واشنطن نزار حيدر، لـ"إرم نيوز"، "إنه بلا شك القصف الإيراني سيكون له تأثيرات سلبية على زيارة السوداني إلى البيت الأبيض وهذا القصف سيضع السوداني وفريقه الحكومي المرافق له بحرج كبير جدًّا، خاصة ان القصف الإيراني تم عبر الأجواء العراقية دون أي اعتراض عراقي، وأكيد هذا سيكون ضمن اجندة الحوارات ما بين الجانب العراقي والأمريكي".

وبين حيدر، "أن القصف الإيراني سيجعل العراق جزءًا من ساحة الصراع والحرب، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية، والأمر سوف يؤكد القناعة الأمريكية بضرورة بقاء وقواتها وكذلك قوات التحالف الدولي في العراق لضمان استقرار المنطقة بشكل أكبر ومنع إيران أو أذرعها في استخدام أرض العراقية لأي هجوم على من دول المنطقة".

مهمة صعبة

وختم المحلل السياسي المقيم في واشنطن قوله، "إن القصف الإيراني سوف يصعب مهمة السوداني في البيت الأبيض وسوف يعرقل الكثير من ملفات الحوار التي كانت ينوي مناقشتها خاصة المتعلقة بالوضع الأمني والعسكري، واليومين المقبلين سوف يظهر بشكل كبير تأثير هذا القصف على الزيارة".

وشنت إيران، ليلة السبت الماضي، أول هجوم مباشر على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة وصواريخ كروز، وذلك بعد مقتل قائد كبير في الحرس الثوري في هجوم إسرائيلي استهدف مجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.

وأكدت إيران أن نصف الصواريخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل خلال الليلة الماضية أصابت أهدافها بنجاح، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 99 بالمئة من الطائرات المسيّرة والصواريخ التي كانت تستهدف إسرائيل.