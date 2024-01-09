لبنان يُبدي استعداده للتفاوض بشأن استقرار طويل على الحدود

وأجبر العنف على الحدود عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار من الجانبين، وأثار مخاوف من تصاعد الصراع.

وقالت إسرائيل إنها تعطي فرصة للدبلوماسية لمنع حزب الله من إطلاق النار على الأشخاص الذين يعيشون في شمالها، ولإبعاد حزب الله عن الحدود، وحذرت من أن الجيش الإسرائيلي سيتخذ إجراءات لتحقيق هذه الأهداف.

وقال حزب الله إنه لا يسعى إلى حرب واسعة النطاق، لكنه لن يقف مكتوفًا إذا بدأت إسرائيل حربًا.

ولم يحدد بيان ميقاتي نوع المفاوضات التي سيكون لبنان منفتحًا عليها، بما في ذلك ما إذا كانت مباشرة أم عبر الوساطة.