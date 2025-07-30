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العالم العربي

الأولى منذ سقوط الأسد.. وزير الخارجية السوري يتوجه إلى موسكو

الأولى منذ سقوط الأسد.. وزير الخارجية السوري يتوجه إلى موسكو
وزير الخارجية السوري أسعد الشيبانيالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
30 يوليو 2025، 11:36 ص

أفادت مصادر أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيزور موسكو خلال الساعات المقبلة، زيارة هي الأولى منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد مطلع ديسمبر الماضي.

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ومن المقرر أن يلتقي الشيباني خلال زيارته عددًا من المسؤولين الروس، بحسب "روسيا اليوم".

وكان الجانبان الروسي والسوري قد عبرا، بع سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، عن رغبتهما في الاستمرار في التعاون وتطوير العلاقات القديمة.

وبعد سقوط نظام الأسد، أعلنت الخارجية الروسية أن "الأسد غادر سوريا، وأصدر أوامره بتسليم السلطة سلميًا"، مشيرة إلى أن الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو، وأن "روسيا منحتهم حق اللجوء لأسباب إنسانية".

وذكر البيان أن الأسد "تفاوض مع أطراف في النزاع المسلح بسوريا"، و"المفاوضات (أسفرت) عن تسليم الأسد للسلطة بشكل سلمي، والتخلي عن منصبه ومغادرة البلاد"، وأضاف البيان أن "روسيا لم تكن طرفًا في هذه المفاوضات".

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