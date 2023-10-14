كيف تمكنت حماس من اختراق الدفاعات الإسرائيلية؟

أقرَّ رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي هرتسي هليفي، بفشل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في مواجهة هجمات "حماس" الأخيرة، وفق ما أوردته صحيفة "إنسايدر".

وبحسب تقرير للصحيفة، قال هليفي في أول بيان علني له منذ إعلان الحرب ضد حماس، إن "الجيش لم يوفر الحماية الكافية للمدنيين الإسرائيليين من هجمات حماس، التي نفذها أكثر من 1500 من المسلحين، لقد خططت حماس ونفذت هذه الهجمات بدقة شديدة، واخترقت دفاعات إسرائيل بمستوى مدهش من التنسيق، مستخدمين وسائل مختلفة عن طريق البر والبحر والجو، مما أدى إلى شل قدرة الشبكات العسكرية الإسرائيلية".

وتساءلت "إنسايدر" في تقريرها "كيف تمكنت قوة ضعيفة نسبيًا مثل حماس من اختراق دفاعات إسرائيل، الدولة التي تدعمها الولايات المتحدة وتمتلك جيشًا هائلاً، الإجابة لا تزال غامضة بسبب تعقيد الوضع، لكن التقييمات الأولية تشير إلى عدة عوامل، فقد كان تركيز الاستخبارات الإسرائيلية موجهًا نحو تهديدات أخرى، مما أدى إلى تحويل الانتباه عن حماس".