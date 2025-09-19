ساعر يدعو العالم لمنع إيران من امتلاك "سلاح نووي" إلى الأبد

دعت إسرائيل، الجمعة، العالم إلى منع إيران "إلى الأبد" من حيازة قنبلة ذرية، بعد موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.

وجاء في منشور لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن "برنامج إيران النووي ليس مخصصا لأغراض سلمية. إن حيازة إيران لسلاح نووي تعني حيازة النظام الأكثر خطورة للسلاح الأكثر خطورة، ما يقوّض بشكل جذري الاستقرار والأمن العالميين".

وتابع ساعر "يجب ألا يتغيّر هدف المجتمع الدولي: منع إيران من امتلاك قدرات نووية إلى الأبد"، بعد أسابيع على مهاجمة إسرائيل لإيران في حزيران/يونيو وخوضها ضدها حربا استمرت 12 يوما بهدف تدمير قدراتها النووية والصاروخية إلى أقصى حد، بحسب السلطات الإسرائيلية.