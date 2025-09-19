logo
العالم العربي

ساعر يدعو العالم لمنع إيران من امتلاك "سلاح نووي" إلى الأبد

ساعر يدعو العالم لمنع إيران من امتلاك "سلاح نووي" إلى الأبد
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعرالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

دعت إسرائيل، الجمعة، العالم إلى منع إيران "إلى الأبد" من حيازة قنبلة ذرية، بعد موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.

وجاء في منشور لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن "برنامج إيران النووي ليس مخصصا لأغراض سلمية. إن حيازة إيران لسلاح نووي تعني حيازة النظام الأكثر خطورة للسلاح الأكثر خطورة، ما يقوّض بشكل جذري الاستقرار والأمن العالميين".

أخبار ذات علاقة

من جلسة مجلس الأمن

مجلس الأمن يقرر عدم رفع العقوبات المفروضة على إيران بشكل دائم

وتابع ساعر "يجب ألا يتغيّر هدف المجتمع الدولي: منع إيران من امتلاك قدرات نووية إلى الأبد"، بعد أسابيع على مهاجمة إسرائيل لإيران في حزيران/يونيو وخوضها ضدها حربا استمرت 12 يوما بهدف تدمير قدراتها النووية والصاروخية إلى أقصى حد، بحسب السلطات الإسرائيلية.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC