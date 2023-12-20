وزراء إسرائيليون يشككون في "الإنجازات العسكرية" بغزة
شنّ وزراء بالحكومة الإسرائيلية هجومًا ضد رئيس هيئة الأركان العامة، هَرْتسِي هاليفي، خلال اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" عُقد أخيرًا، استعرض خلاله ما قال إنها "إنجازات عسكرية" تتحقق في قطاع غزة، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء.
وحاول هاليفي إقناع الوزراء بأن الجيش حقق خطوات مهمة في طريق تفكيك قدرات حماس العسكرية، إلا أنه واجه انتقادات من جانب بعض الوزراء الذين ينتمون لأحزاب ائتلافية مختلفة على رأسها "الليكود".
الصحيفة أشارت إلى أنه بينما هاجم وزير الأمن القومي إيتَمار بن غِفير ووزيرة المواصلات والسلامة على الطرق مِيري رِيغِيف رئيس الأركان، هرع وزراء من كتلة "معسكر الدولة" إلى الدفاع عنه، كما تدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حين وجَّه أحد الوزراء إلى قائد الجيش سؤالًا بشأن اليوم الذي سيعقب الحرب.
وذكرت الصحيفة أن الاجتماع المشار إليه عقد على مستوى المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي "الكابينت" الموسع، وقالت إن الوزراء سألوا رئيس الأركان: "لماذا لا تدمرون حماس؟".
وردَّ رئيس الأركان بأنه كان قد أكد بوضوح أن الهدف الأساسي هو تدمير حماس وأن هذا ما يقوم به الجيش، وأضاف: "هذا لا يعني أننا سندمر الحركة حتى آخر فتحة نفق أو آخر عنصر منها. يتعين تدمير قدراتها العسكرية وقيادتها، ونحن نعمل في الطريق الصحيح".
وتابع هاليفي أنه "يمكن التدقيق في غضون سنة إذا ما كان الجيش قد نجح في تحقيق أهداف الحرب أم لا".
الوزير بلا حقيبة، غادي آيزنكوت، الشريك المؤسس مع وزير الدفاع السابق بيني غانتس في كتلة "معسكر الدولة"، تدخل وقال إن الشعب الإسرائيلي لا يفهم أن تدمير حماس لا يعني نهاية وجود الحركة تمامًا، وقال: "على إسرائيل أن تنتقل بأسرع ما يمكن إلى المرحلة (ج) من الحرب، لاعتبارات تتعلق بشرعية العمليات على الصعيد الدولي، فأمريكا تطالبنا بإنهاء تفعيل القوة العسكرية بكاملها والانتقال إلى العمليات العسكرية"، التي وصفها بـ "العمليات الجراحية".
وطالبت الوزيرة ميري ريغيف (الليكود) بمنح الجنود غطاءً من الجيش، وذلك في إشارة إلى واقعة إقصاء جنديين أقاما شعائر تلمودية في مسجد بجنين بقرار من وزير الدفاع. وهنا تدخل وزراء "معسكر الدولة" وأخبروها أن هذا ليس من اختصاص الكابينت.
وتهكَّم وزير التعاون الإقليمي دافيد أمساليم (الليكود) على هاليفي، وسأله: "لماذا فاجأنا اكتشاف نفق حماس الكبير في الشجاعية؟"، فتدخلت الوزيرة ريغيف وقالت: "ما الذي يُفرحك بشأن اكتشاف نفق لحماس؟"؛ ما أثار امتعاض هاليفي ورد قائلًا: "ليس كل شيء يُقال".
وبينما تحدث وزير الطاقة والبنى التحتية يسرائيل كاتس (الليكود) عن ضرورة تصفية حماس وعدم الخروج من غزة قبل تحقيق هذا الهدف، قاطعه الوزير بن غفير وقال: "أرى أنكم (الليكود) تنهون الحرب بالفعل. علينا البقاء في غزة".
وهاجم وزير القضاء ياريف ليفين (الليكود) رئيس الأركان، وسأله عن سبب طرح موضوع المنطقة العازلة في غزة للنقاش بعد صدور القرار بالفعل، فرد هاليفي: "هل تنظر إلي؟"، وهنا تدخَّل نتنياهو مرة أخرى وقال: انظروا إلي وليس إلى رئيس الأركان".