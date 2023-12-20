وزراء إسرائيليون يشككون في "الإنجازات العسكرية" بغزة

شنّ وزراء بالحكومة الإسرائيلية هجومًا ضد رئيس هيئة الأركان العامة، هَرْتسِي هاليفي، خلال اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" عُقد أخيرًا، استعرض خلاله ما قال إنها "إنجازات عسكرية" تتحقق في قطاع غزة، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء.

وحاول هاليفي إقناع الوزراء بأن الجيش حقق خطوات مهمة في طريق تفكيك قدرات حماس العسكرية، إلا أنه واجه انتقادات من جانب بعض الوزراء الذين ينتمون لأحزاب ائتلافية مختلفة على رأسها "الليكود".

الصحيفة أشارت إلى أنه بينما هاجم وزير الأمن القومي إيتَمار بن غِفير ووزيرة المواصلات والسلامة على الطرق مِيري رِيغِيف رئيس الأركان، هرع وزراء من كتلة "معسكر الدولة" إلى الدفاع عنه، كما تدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حين وجَّه أحد الوزراء إلى قائد الجيش سؤالًا بشأن اليوم الذي سيعقب الحرب.