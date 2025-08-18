حماس تقدم "ردًا إيجابيًا".. مصدر يكشف تفاصيل مقترح جديد للهدنة في غزة

كشف مصدر فلسطيني مطلع، اليوم الاثنين، أن حركة حماس قدمت ردًا إيجابيًا على المقترح المصري لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يشمل تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع.

وقال المصدر المشارك ضمن فصائل فلسطينية بحثت المقترح في القاهرة، لـ"إرم نيوز"، إن "الرد الذي سلمته حماس للوسطاء بشأن اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار كان إيجابيًا"، لافتًا إلى أن المقترح يتضمن هدنة لمدة 60 يومًا.

وأشار إلى أن حماس قدمت "تعديلات ليست جوهرية" بشأن جداول زمنية لتنفيذ الاتفاق، وأن الانطباع لدى المسؤولين المصريين الذين يتوسطون في صياغة المقترح أنها لا تعيق التوصل لاتفاق، دون أن يقدم تفاصيل حول هذه التعديلات.

من جهته، أكد مصدر مصري رسمي، لـ"رويترز"، أن أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يشمل تعليق العمليات العسكرية 60 يومًا، ويمكن اعتباره سبيلًا للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء حرب غزة المستمرة منذ قرابة عامين.

وأضاف المصدر أن تعليق العمليات العسكرية سيشمل الإفراج عن سجناء فلسطينيين مقابل إطلاق سراح نصف الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وكشفت مصادر لـ"إرم نيوز"، في وقت سابق، اليوم الاثنين، أن مصر صاغت مقترحًا جديدًا بناء على الملاحظات السابقة التي قدمتها حماس وإسرائيل على الصيغ السابقة من مسودات اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتابعت أن "المقترح قدمته مصر إلى حركة حماس والفصائل الفلسطينية خلال اجتماع عقد في مصر"، لافتة إلى أن المسؤولين المصريين طلبوا من حركة حماس تقديم رد سريع على المقترح قبل نقله للجانب الإسرائيلي.

وأضافت المصادر أن "مصر تعمل بشكل حثيث لصياغة اتفاق ومنع قرار الجيش الإسرائيلي اجتياح مدينة غزة بشكل كامل الذي يهدد بتنفيذه".

وبحسب المصادر، فإن المقترح يتضمن تهدئة لمدة 60 يومًا مقابل إفراج حماس عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء، وإدخال المساعدات بشكل مكثف لقطاع غزة للحد من الأزمة الإنسانية التي يعيشها الغزيون.

وأوضحت أن "المقترح يقضي بسماح إسرائيل بفتح مسارات آمنة لدخول شاحنات المساعدات، وكذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق التي كان قد دخلها بعد انهيار اتفاق التهدئة السابق مارس/آذار الماضي".

وبحسب المسؤول المطلع على المفاوضات، فإنه بعد موافقة حماس على المقترح، سيتم نقله للحكومة الإسرائيلية عبر واشنطن، للضغط على إسرائيل للقبول به، ووقف العملية العسكرية في مدينة غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، في وقت سابق، رفض أي "صفقة جزئية" مع حماس بشأن غزة.

وقال نتنياهو في بيان: "سنقبل باتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة، وفق شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، بما يشمل تسليم حماس السلاح، والسيطرة على الحيز الأمني، وإقامة إدارة جديدة لقطاع غزة لا تكون لا السلطة الفلسطينية ولا حماس".

وبحسب المصادر، فإن مصر ستعمل على تقديم ضمانات لحماس بالاشتراك مع قطر والولايات المتحدة، بأن تتخلل فترة الهدنة مفاوضات جادة، وضغط أمريكي على إسرائيل للتوصل لاتفاق نهائي يوقف الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك ترتيبات اليوم التالي للحرب.