السلطة الفلسطينية: إسرائيل تضعنا أمام التهجير أو الاعتقال أو الموت

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الإثنين، إن إسرائيل تركت الفلسطينيين أمام ثلاثة خيارات فقط، هي "التهجير أو الاعتقال أو الموت".

جاء ذلك، في كلمة ألقاها أمام محكمة العدل الدولية التي بدأت جلسات استماع لمرافعات حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لتصدر في نهاية المطاف رأيًا استشاريًّا غير ملزم بهذا الشأن.

وجاءت هذه الجلسات، بناء على طلب سابق للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2022، التي دعت المحكمة إصدار رأي استشاري حول الاحتلال الإسرائيلي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية وفا.

ودعا المالكي، في كلمة أمام المحكمة، إلى وضع حد لازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، قائلًا إنه لأكثر من قرن وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتم التنكر له.

وأضاف المالكي :"الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا نتيجة لعقود من الحصانة لدولة الاحتلال"، مشددًا على ضرورة دعم طريق السلام الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي تركته إسرائيل أمام ثلاثة خيارات فقط؛ إما "التهجير أو الاعتقال أو الموت".