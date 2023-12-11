مبعوثو الأمم المتحدة يقولون "كفى" خلال زيارة لحدود غزة
تحدث مندوبو مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عن معاناة لا يمكن تصورها، وحثوا على إنهاء الحرب في قطاع غزة، اليوم الإثنين، خلال توجههم عبر شبه جزيرة سيناء المصرية إلى معبر رفح، المدخل الوحيد للمساعدات في الجيب الفلسطيني المحاصر.
وقال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، الذي سأله الصحفيون عما إذا كانت لديه رسالة للدول التي تعارض وقف إطلاق النار في غزة: ببساطة، "كفى".
وتؤيد غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وقفا فوريا ودائما لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، إذ تتفاقم الظروف السيئة لسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
واستخدمت الولايات المتحدة، التي تدعم إسرائيل، حق النقض (الفيتو)، الأسبوع الماضي، ضد طلب مقترح لمجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار، إذ تضغط الدبابات والقوات الإسرائيلية في غزو أدى لنزوح معظم سكان غزة، وقتل أكثر من 18 ألف شخص.
وشارك 12 من مبعوثي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الزيارة التي نظمتها دولة الإمارات لرفح، بعد أيام فقط من تحذير الأمين العام أنطونيو غوتيريش من أن آلاف الأشخاص في القطاع الفلسطيني المحاصر "يتضورون جوعا".
وبعد توجههم إلى مدينة العريش، أطلعتهم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على الظروف في غزة، قبل التوجه نحو رفح على بعد 48 كيلومترا.
وقال خوسيه دي لا جاسكا، مندوب الإكوادور لدى الأمم المتحدة للصحفيين، بعد مؤتمر الأونروا: "الحقيقة أسوأ مما يمكن أن تعبر عنه الكلمات".
وأضاف:"علينا أن نرى.. سنشهد ما يحدث وما الذي يمكننا فعله لمعالجة الوضع".
وتقصف إسرائيل غزة جوا وتفرض عليها حصارا وتشن هجوما بريا ردا على هجوم نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل، في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وتقول إسرائيل إن هجوم حماس أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة، وتقول السلطات المعنية بقطاع الصحة في غزة إن حوالي 18 ألف شخص قتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية، وأصيب 49500.
وأُجبر الغالبية العظمى من سكان القطاع الفلسطيني، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، على النزوح من ديارهم.
ووصف فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا، ما قال إنه "انهيار للمنظومة المدنية من الداخل"، إذ ينهب سكان غزة الذين لم يتناولوا الطعام منذ أيام مراكز توزيع المساعدات، ويوقفون الشاحنات على الطرق في محاولتهم تأمين الإمدادات لأسرهم.
وقال لازاريني: "ليست هناك مساعدات كافية".
وأضاف: "الجوع يسود غزة. المزيد والمزيد من الناس لم يأكلوا لمدة يوم أو اثنين أو ثلاثة.. معظم الناس ينامون على الخرسانة وحدها".
ومرت مساعدات إنسانية محدودة ووقود إلى غزة عبر معبر رفح، لكن مسؤولي الإغاثة يقولون إنها لا تقترب من تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.
ويتفاوض مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على مشروع قرار صاغته الإمارات يطالب الطرفين المتحاربين "بالسماح باستخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى غزة وفي جميع أنحائها" لإيصال المساعدات.
كما يتضمن مشروع القرار إنشاء آلية لمراقبة المساعدات تديرها الأمم المتحدة في قطاع غزة، ولم يتضح على الفور متى يمكن طرح مشروع القرار للتصويت.
مساعدات بطيئة وغير كافية
حذر غوتيريش مجلس الأمن رسميا، يوم الأربعاء، من التهديد العالمي الذي يشكله الصراع على السلم والأمن.
وقال للمجلس، يوم الجمعة: "نصف سكان الشمال وأكثر من ثلث النازحين في الجنوب يتضورون جوعا"، ثم انتقد المجلس لاحقا "لفشله" في المساعدة على التوصل إلى وقف إنساني لإطلاق النار.
وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا غدا بشأن الوضع في غزة، بناءً على طلب البلدان العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي.
وقال دبلوماسيون إن الجمعية، المؤلفة من 193 عضوا، من المرجح أن تصوت على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن 100 شاحنة تحمل إمدادات إنسانية دخلت غزة من مصر، أمس، وهو العدد ذاته المسجل في اليوم السابق.
وأشار مكتب الأمم المتحدة إلى أن هذا العدد "أقل بكثير" من المتوسط اليومي البالغ 500 حمولة شاحنة شاملة الوقود كانت تدخل كل يوم عمل قبل السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وقال موظف في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، تحدث للصحفيين شريطة عدم كشف هويته، إن المركز اللوجستي بالقرب من العريش كان يخزن أشياء منعت إسرائيل إرسالها إلى غزة، بما في ذلك ألواح الطاقة الشمسية وجهاز الكشف بالموجات فوق الصوتية.
وقال الموظف إنه تم حظر هذه الأشياء لأنها كهربائية وتحتوي على معادن.