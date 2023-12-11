مبعوثو الأمم المتحدة يقولون "كفى" خلال زيارة لحدود غزة

واستخدمت الولايات المتحدة، التي تدعم إسرائيل، حق النقض (الفيتو)، الأسبوع الماضي، ضد طلب مقترح لمجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار، إذ تضغط الدبابات والقوات الإسرائيلية في غزو أدى لنزوح معظم سكان غزة، وقتل أكثر من 18 ألف شخص.

وشارك 12 من مبعوثي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الزيارة التي نظمتها دولة الإمارات لرفح، بعد أيام فقط من تحذير الأمين العام أنطونيو غوتيريش من أن آلاف الأشخاص في القطاع الفلسطيني المحاصر "يتضورون جوعا".

وبعد توجههم إلى مدينة العريش، أطلعتهم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على الظروف في غزة، قبل التوجه نحو رفح على بعد 48 كيلومترا.

وقال خوسيه دي لا جاسكا، مندوب الإكوادور لدى الأمم المتحدة للصحفيين، بعد مؤتمر الأونروا: "الحقيقة أسوأ مما يمكن أن تعبر عنه الكلمات".

وأضاف:"علينا أن نرى.. سنشهد ما يحدث وما الذي يمكننا فعله لمعالجة الوضع".

وتقصف إسرائيل غزة جوا وتفرض عليها حصارا وتشن هجوما بريا ردا على هجوم نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل، في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وتقول إسرائيل إن هجوم حماس أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة، وتقول السلطات المعنية بقطاع الصحة في غزة إن حوالي 18 ألف شخص قتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية، وأصيب 49500.

وأُجبر الغالبية العظمى من سكان القطاع الفلسطيني، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، على النزوح من ديارهم.

ووصف فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا، ما قال إنه "انهيار للمنظومة المدنية من الداخل"، إذ ينهب سكان غزة الذين لم يتناولوا الطعام منذ أيام مراكز توزيع المساعدات، ويوقفون الشاحنات على الطرق في محاولتهم تأمين الإمدادات لأسرهم.

وقال لازاريني: "ليست هناك مساعدات كافية".