قتلى وجرحى بإطلاق نار على إسرائيليين بالإسكندرية

قتل سائحان إسرائيليان ومصري بإطلاق نار في مدينة الإسكندرية، اليوم الأحد، كما أصيب 3 سياح آخرين أحدهم حالته حرجة، وفق مصدر أمني مصري.

وقال مصدر أمني لـ"إرم نيوز": إنه أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري بمنطقة المنشية بمدينة الإسكندرية شمال مصر، قام أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين المنطقة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أسفر عن مقتل إسرائيليين ومصري وإصابة 3 سياح آخرين أحدهم حالته حرجة.

وأضاف المصدر أنه تم القبض على فرد الشرطة على الفور، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.