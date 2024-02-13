مقتل طفلين وفقدان ثالث جرفتهم السيول في عُمان

لقي طفلان مصرعهما، ويجري البحث عن طفل ثالث، بعد أن جرفهم سيل في وادي بني غافر بولاية الرستاق في سلطنة عمان، التي تشهد تساقطاً غزيراً للأمطار.

وقالت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان إنها عثرت على الطفلين بعد أن فارقا الحياة، وإنها تواصل البحث عن الطفل الثالث.

وأضافت الهيئة الحكومية أن فرق البحث والإنقاذ في إدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة جنوب الباطنة نجحت في العديد من المواقع بإنقاذ أفراد احتجزتهم السيول.