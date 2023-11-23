لماذا أجبر نتنياهو على قبول "صفقة التبادل" مع حماس؟

كان لضغط عائلات الرهائن في إسرائيل على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دور كبير بالوصول إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل، وتحقيق الأمل بعودة بعض أقاربهم في صفقة صعبة تعثرت كثيرًا وطال انتظارها.

وبحسب تقرير لصحيفة الـ"واشنطن بوست"، فإن الإعلان عن الاتفاق في الساعات الأولى من الأربعاء يمثل انتصارًا كبيرًا للعائلات ومؤيديهم، الذين ركز تنظيمهم الشعبي على لفت انتباه البلاد إلى محنة الرهائن ومعاناة أقاربهم العالقين في مأزق حرج بين الأمل والحزن.

وقال التقرير إن عائلات الرهائن ساروا من تل أبيب إلى القدس لمدة 5 أيام. وقاموا بلصق صور أطفالهم وذويهم المفقودين على محطات الحافلات والمباني. وعقدوا العديد من المقابلات التلفزيونية والمؤتمرات الصحفية. ومارسوا ضغوطًا على الكنيست والدبلوماسيين الأجانب، وفي النهاية على رئيس الوزراء نفسه.