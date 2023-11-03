الصفدي سيؤكد لبلينكن ضرورة إنهاء إسرائيل الحرب على غزة فورًا

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير سفيان القضاة، إن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي سيلتقي، السبت المقبل، في عمَّان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وفقًا لبيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأضاف السفير القضاة، أن الصفدي سيبحث مع نظيره الأمريكي الأوضاع الكارثية في غزة، وسيؤكد ضرورة التحرك الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والفورية إلى غزة، وحماية المدنيين، وضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ووقف خروقاتها المستمرة لهما.

وأشار السفير القضاة إلى أن الصفدي يواصل اتصالاته الإقليمية والدولية لبلورة تحرك دولي فاعل للتوصل لوقف لإطلاق النار، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي تسببها الحرب الإسرائيلية المستعرة، والتحذير من أن عدم وقف هذه الحرب، وما ترتكبه إسرائيل خلالها من قتل لآلاف المدنيين الفلسطينيين، وجرائم حرب، تشمل حرمانهم من الغذاء والدواء، والخدمات الأساسية الأخرى، يدفع المنطقة بشكل متسارع نحو هاوية حرب إقليمية ستهدد الأمن والسلم الدوليين.

