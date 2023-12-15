هجوم جديد على سفينة قبالة اليمن
قال متحدث باسم شركة الشحن الألمانية "هاباج لويد"، إن السفينة (الجسرة) التابعة لها تعرضت لهجوم اليوم الجمعة أثناء إبحارها بالقرب من الساحل اليمني، ولم يصب أي من أفراد طاقمها.
وأضاف المتحدث "ستتخذ شركة هاباج لويد إجراءات إضافية لضمان سلامة أطقمنا"، ورفض الخوض في التفاصيل.
وقالت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري إن السفينة تعرضت لأضرار مادية بسبب قذيفة تسببت في "حريق على متنها".
واستهدفت ميليشيا الحوثي في اليمن، أمس الخميس، سفينة الحاويات ميرسيك جبرلاتر، خلال اتجاهها إلى إسرائيل.
وأعلن متحدث باسم الحوثيين، أن الميليشيا ستمنع مرور كافة السفن المتجهة إلى إسرائيل، حتى توقف الحرب على قطاع غزة.
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، حمل في تصريح من إسرائيل اليوم الجمعة، "إيران مسؤولية اتخاذ خطوات لوقف هجمات الحوثيين على الملاحة".
وقال سوليفان في مؤتمر صحفي إن أمريكا تعمل مع المجتمع الدولي للتعامل مع تهديد الحوثيين.