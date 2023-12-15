هجوم جديد على سفينة قبالة اليمن

واستهدفت ميليشيا الحوثي في اليمن، أمس الخميس، سفينة الحاويات ميرسيك جبرلاتر، خلال اتجاهها إلى إسرائيل.

وأعلن متحدث باسم الحوثيين، أن الميليشيا ستمنع مرور كافة السفن المتجهة إلى إسرائيل، حتى توقف الحرب على قطاع غزة.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، حمل في تصريح من إسرائيل اليوم الجمعة، "إيران مسؤولية اتخاذ خطوات لوقف هجمات الحوثيين على الملاحة".

وقال سوليفان في مؤتمر صحفي إن أمريكا تعمل مع المجتمع الدولي للتعامل مع تهديد الحوثيين.