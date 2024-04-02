بعد حادثة "وورلد سنترال كيتشن".. سفينة مساعدات تعود إلى قبرص

أعلن مسؤولون قبارصة، اليوم الثلاثاء، أن مساعدات منقولة بحرًا إلى سكان غزة عادت إلى قبرص في أعقاب مقتل 7 من العاملين، في منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية التي قالت إنها ستُوقف عملياتها في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وكان موظفو وورلد سنترال كيتشن، وهي منظمة مقرها واشنطن، قد انتهوا للتو من تفريغ 100 طن من المساعدات الغذائية من بارجة أبحرت من قبرص، حين تعرضت قافلة سياراتهم لقصف جوي إسرائيلي ليلًا.

وكانت البارجة واحدة من 4 سفن أبحرت من لارناكا بقبرص، في 30 مارس/آذار. وتقرر عودة السفينة جنيفر التي لا تزال محملة بنحو 240 طنًا من المواد الغذائية إلى قبرص، اليوم الثلاثاء، مع البارجة الفارغة وقارب إنقاذ وزورق قطر، بعد تعليق وورلد سنترال كيتشن عملياتها.

وقال مسؤول قبرصي لرويترز: "لم يتمكنوا إلا من تفريغ حمولة البارجة.. تم تسليم ثلث (شحنة المساعدات) وسيعود الثلثان".

ويمثل هجوم، أمس الإثنين، انتكاسة خطيرة لمحاولات الإسراع بتوصيل المساعدات إلى غزة، حيث تقول وكالات دولية، إن كثيرين على شفا المجاعة نتيجة للهجوم الإسرائيلي.