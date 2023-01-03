العراق.. التوازن السياسي ومنع الصِدام بين "الصدر" و"الإطار" مرهونان بـ"براغماتية" السوداني

يسعى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، نحو تحقيق توازن سياسي بين التيار الصدري، والإطار التنسيقي، بما يضمن استمرار حكومته، ويحميها من التعرض لأي هزات مفاجئة.

ويرى مراقبون للشأن العراقي، أن هذا التوازن أصبح مطلوبا، لإسباغ نوع من التهدئة على الساحة السياسية، بعد انسحاب التيار الصدري من عملية تشكيل الحكومة، وضمان عدم استفزاز جماهيره المتوثبة نحو الحراك الشعبي.

وعلى الرغم من فوز الصدر بأغلبية برلمانية في انتخابات 2021، فقد اختار الانسحاب من الحياة السياسية في شهر أغسطس/آب الماضي، بعد إخفاق محاولته التي استمرت عامًا لتشكيل حكومة دون مشاركة منافسين مقربين من إيران.