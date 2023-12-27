"إرم نيوز" يرصد معاناة الغزيين.. 10 ساعات في طوابير من أجل اللقمة

منذ بدء الحرب في غزة والأزمات تتوالى على المواطنين الأزمة تلو الأخرى، ليس بدءًا بأزمة الخبز وليس انتهاءً بأزمة المياه الصالحة للشرب، فقد تراكمت الأزمات بشكل لا يمكن تحمّله، وفق حديث العديد منهم.

وبات الحصول على رغيف خبز أو بضعة لترات من المياه الصالحة للشرب أو الحصول على غاز الطهي يحتاج إلى الوقوف في طوابير تصل إلى عشر ساعات وأكثر.

النازح من شمال غزة للمحافظة الوسطى محمود يونس، قال إن الحياة باتت صعبة جدًّا وأن متطلباتها خلال الحرب أصبح من المستحيل تحقيقها في ظل انعدام الأمن وازدياد حجم الاحتياجات.