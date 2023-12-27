"إرم نيوز" يرصد معاناة الغزيين.. 10 ساعات في طوابير من أجل اللقمة
منذ بدء الحرب في غزة والأزمات تتوالى على المواطنين الأزمة تلو الأخرى، ليس بدءًا بأزمة الخبز وليس انتهاءً بأزمة المياه الصالحة للشرب، فقد تراكمت الأزمات بشكل لا يمكن تحمّله، وفق حديث العديد منهم.
وبات الحصول على رغيف خبز أو بضعة لترات من المياه الصالحة للشرب أو الحصول على غاز الطهي يحتاج إلى الوقوف في طوابير تصل إلى عشر ساعات وأكثر.
النازح من شمال غزة للمحافظة الوسطى محمود يونس، قال إن الحياة باتت صعبة جدًّا وأن متطلباتها خلال الحرب أصبح من المستحيل تحقيقها في ظل انعدام الأمن وازدياد حجم الاحتياجات.
وأضاف يونس في حديثه لـ"إرم نيوز"، "أقف يوميًّا على طابور الخبز لأكثر من 6 ساعات للحصول على نصف ربطة بالكاد تكفي عائلتي وأطفالي، فضلًا عن أنني قد لا أحصل عليها يوميًّا بسبب نفاد الوقود داخل المخابز وتوقف عمليات إنتاج الخبز".
وأكمل قائلًا: "متطلبات الحياة تحولت في قطاع غزة إلى طابور ولم يعد الأمر مقتصرًا على الحصول على الخبز فقط، فقد أصبح الحصول على غالون مياه صالحة للشرب يحتاج إلى طابور لساعات وأصبح شحن الهاتف الخلوي يحتاج إلى انتظار ساعات أيضًا، مشيرًا إلى أن يومًا كاملًا لا يكفي للوقوف في طوابير على كل هذه الاحتياجات والمتطلبات الأساسية".
في حين قال المواطن كريم جرادة من مخيم النصيرات: "أتذكر أنني وقفت في طابور لتعبئة غاز الطهي ليومين كاملين لتعبئة نصف أسطوانة تكفي فقط لمدة عشرة أيام، حيث نمت أنا والآلاف في الشارع على باب محطة الوقود".
وأضاف جرادة، "شهدت أسوأ يومين في حياتي، ولكنّي كنت مضطر على البقاء وسط هذه المعاناة للحصول على بعض الغاز الذي بات الحصول على كميات بسيطة منه حلمًا بعيد المنال".
ولفت إلى أن فكرة الطابور باتت عنوانًا للمرحلة، حيث أصبحت الشوارع ممتلئة بالطوابير وكل متطلب أساس كنّا نقضيه قبل الحرب بأجزاء من الدقيقة يحتاج الآن إلى الوقوف والانتظار لساعات طويلة وقد لا تنجح في الحصول على طلبك.
وأشار المواطن جرادة إلى أن "الأوضاع المعيشية في قطاع غزة مأساوية للغاية ولا يمكن وصف بشاعتها، فقد امتلأت مراكز الإيواء بالنازحين وتكدست الشوارع والطرقات بالخيام وأصبحت المواد الأساسية شحيحة جدًّا وغالية الثمن بأكثر من خمسة أضعاف ثمنها الحقيقي".