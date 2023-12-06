السودان.. المواجهات المسلحة تودي بحياة 37 طبيبًا

أفادت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان اليوم الأربعاء، بأن المواجهات المسلحة التي اندلعت في البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع أودت بحياة 37 طبيبًا، في ظروف قالت إنها "بالغة التعقيد".

وقالت اللجنة إن "المواجهات أدت إلى مقتل 37 من الكوادر الطبية، بينهم طلاب في كليات طبية"، فيما كان السبب المباشر لمقتل هؤلاء "تعرضهم لإصابات مباشرة بعيارات نارية، والقصف العشوائي على المنازل والمؤسسات الصحية".