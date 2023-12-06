السودان.. المواجهات المسلحة تودي بحياة 37 طبيبًا
أفادت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان اليوم الأربعاء، بأن المواجهات المسلحة التي اندلعت في البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع أودت بحياة 37 طبيبًا، في ظروف قالت إنها "بالغة التعقيد".
وقالت اللجنة إن "المواجهات أدت إلى مقتل 37 من الكوادر الطبية، بينهم طلاب في كليات طبية"، فيما كان السبب المباشر لمقتل هؤلاء "تعرضهم لإصابات مباشرة بعيارات نارية، والقصف العشوائي على المنازل والمؤسسات الصحية".
ونشرت اللجنة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أسماء الـ 37 من الكوادر الطبية والصحية الذين لقوا حتفهم إثر المواجهات بين الجيش والدعم السريع منذ نيسان/أبريل الماضي.
وتعمل المستشفيات ومراكز الطوارئ الطبية في البلاد وسط ظروف قاسية وأوضاع معقدة ونقص في الاحتياجات الطبية وانهيار النظام الصحي وانتشار الأوبئة والأمراض التي فرضتها ظروف الحرب.
ودخلت المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان شهرها الثامن في ظل عدم الاستجابة للمبادرات المطروحة لحل أزمة البلاد وإعلان تعثر مفاوضات جدة.