الإمارات تعمل على توفير خدمة "ستارلينك" بمستشفاها الميداني في غزة

أعلنت دولة الإمارات اليوم الأربعاء، أنها تعمل مع عدد من المنظمات والمستشفيات الدولية والإقليمية على توفير خدمة "ستارلينك" للاتصال عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركة "سبيس إكس" في المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن "هذه الخطوة تؤكد الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات في التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الحرب المستمرة"، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأشار البيان إلى أنه سيتم توفير خدمة ستارلينك للإنترنت في المستشفى الإماراتي الميداني وذلك لتقديم الاستشارات الطبية التي تساهم في إنقاذ حياة المرضى من خلال تقنية الاتصال المرئي في الوقت الفعلي.

وشدد على أهمية توفير خدمات الإنترنت الفعالة السريعة لضمان تقديم أعلى مستوى للرعاية الطبية لدى المستشفيات التي توفر العلاج الطبي للمصابين والمرضى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجددت الإمارات التأكيد على أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية بشكل فوري وآمن ومستدام ودون أية عوائق إلى قطاع غزة، وفق البيان.