إصابة 9 فلسطينيين بقصف مسيّرة إسرائيلية منزلًا في طولكرم

قصفت مُسيّرة إسرائيلية، منزلًا في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية؛ مما أدى إلى إصابة 9 فلسطينيين، بعضهم بجراح خطيرة.

وبحسب مراسل "إرم نيوز"، فإن طائرة مُسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخًا تجاه أحد المنازل في مخيم طولكرم، فجر اليوم الثلاثاء؛ مما أدى إلى إصابة 9 مواطنين بعضهم بجراح خطيرة.

وأضاف، منعت القوات الإسرائيلية سيارات الإسعاف من الوصول إلى مكان المنزل المستهدف قبل أن تسمح لها بالمرور واجلاء الجرحى إلى مستشفى طولكرم الحكومي.

وبحسب مدير مستشفى طولكرم الحكومي الطبيب أمين خضر، فإن 9 إصابات بجراح متفاوتة وصلت قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى طولكرم الحكومي.

وأوضح خضر في حديث لـ"إرم نيوز"، أن الجيش الإسرائيلي احتجز سيارة إسعاف، واعتقل أحد المصابين منها قبل أن يفرج عنه في وقت لاحق وتسليمه إلى الارتباط الفلسطيني لتلقي العلاج داخل المستشفى.