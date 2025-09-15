نتنياهو: لم ننته من تلقي التقارير النهائية عن قادة حماس في الدوحة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إنّ إسرائيل والولايات المتحدة ستواصلان العمل معًا لحماية البلدين.

وأضاف نتنياهو: "لم ننته بعد من تلقي التقارير النهائية عن قادة حماس في الدوحة".

وتأتي زيارة روبيو لإسرائيل في ظل التوتر مع حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط على خلفية الهجوم الإسرائيلي على قادة حركة حماس في قطر، وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

وقال نتنياهو خلال المؤتمر: "زيارة روبيو رسالة واضحة مفادها أن أمريكا تقف إلى جانب إسرائيل في مواجهة الإرهاب".

ولم يستبعد نتنياهو شن المزيد من الضربات على قادة حماس أينما كانوا، بحسب رويترز.