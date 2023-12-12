هل تسعى إسرائيل للبقاء طويلا في غزة؟
تباينت الآراء السياسية والعسكرية بشأن سعي إسرائيل للبقاء فترة طويلة بقطاع غزة، عقب إنهاء حربها، رغم التصريحات الإسرائيلية المعلنة بشأن رفض البقاء العسكري بشكل دائم في غزة بعد الحرب.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الإثنين، إن "إسرائيل لا تنوي البقاء بشكل دائم بالقطاع، وهي منفتحة على مناقشة البدائل بشأن من سيسيطر على غزة ما دام أنه ليس من الجماعات المعادية للإسرائيليين".
لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قال إن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة ستنتهي بإقامة منطقة عازلة على الحدود مع غزة، والسيطرة على محور فيلادلفيا الذي يضم حدود مدينة رفح جنوب قطاع غزة مع مصر، ما يعني بقاء طويلاً للجيش الإسرائيلي في القطاع.
في هذا الصدد، رأى الخبير في الشأن العسكري، اللواء واصف عريقات، أن "إسرائيل استنفذت أهدافها العسكرية في قطاع غزة، بعد أكثر من ستين يوماً على الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي، وأدت لمقتل وإصابة الآلاف".
وأضاف عريقات لـ"إرم نيوز"، أن "إسرائيل لا تمتلك في الوقت الحالي أي هدف عسكري واضح لضربه، وكل ما تقوم به هو الاستمرار في ضرب المنازل والمباني السكنية من أجل تعميق الضرر بالقطاع، هناك انخفاضاً ملحوظاً بوتيرة القصف الإسرائيلي للقطاع، كما أن الجيش يركز على المعارك البرية التي يخوضها جنوده مع مقاتلي الجناح المسلح لحماس، بهدف تحقيق مكاسب حقيقية على الأرض".
وأردف، "بتقديري إسرائيل تسابق الزمن من أجل إنهاء حربها بقطاع غزة، وهي غير معنية بالبقاء لفترة أطول بغزة، خاصة وأن ذلك مكلف عسكريًّا ولن يؤدي إلى تحقيق أي هدف وسيزيد من الخسائر بصفوف جنودها، أمام إسرائيل أسابيع قليلة من أجل إنهاء عملياتها العسكرية في غزة، وأي إعلان إسرائيلي بشأن توسيع العملية العسكرية سيواجه برفض إقليمي ودولي، وستكون الولايات المتحدة أبرز المعارضين لذلك"، لافتاً إلى أن "واشنطن بدأت بالضغط على إسرائيل من أجل إنهاء الحرب".
وأفاد عريقات بأن "طبيعة المعارك والأهداف التي يتم قصفها خلال الأيام الأخيرة تؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك عمل عسكري جديد بغزة، وأن الجيش الإسرائيلي يضع في الوقت الحالي خطة للانسحاب من القطاع".
بقاء مؤقت
في المقابل، يعتقد المختص في الشأن الإسرائيلي، أسعد غانم، أن "الجيش الإسرائيلي وضع خطة للبقاء بشكل مؤقت ببعض المواقع التي يتمركز بها بمدينة غزة وشمالها، وهذا البقاء قد يكون لفترة مؤقتة".
وقال غانم لـ"إرم نيوز"، إن "هذا الأمر سيكون في إطار اتفاق الهدنة الشاملة بين حماس وإسرائيل بوساطة دولية وإقليمية"، مرجحاً أن "تأخذ مفاوضات الاتفاق الشامل بعض الوقت لبلورته والتوصل إليه".
وأضاف: "بتقديري ربما يشمل الاتفاق انسحاباً تدريجيًّا من غزة للجيش الإسرائيلي مقابل تسليم حركة حماس للرهائن والمحتجزين بشكل تدريجي، لكن مثل هذا الاتفاق ربما يأخذ وقتاً طويلاً من أجل التوصل له والتوافق على جميع بنوده"، مشيرا إلى أن "إسرائيل غير معنية بالبقاء في القطاع؛ لكنها مصممة على وقف أي تهديد أمني عليها من غزة لأطول فترة ممكنة، وضمان إضعاف حماس وقدرات جناحها العسكري، ذلك هدف استراتيجي لها".
وأوضح غانم أنه "بتقديري إسرائيل ستبقى بمناطق الشمال والشرق من القطاع لفترة من الزمن، وبتوافق مع الولايات المتحدة وأطراف دولية وإقليمية، ومن ثم تعود للحدود المعروفة لغزة بعد أن تكون قد تسلمت جميع المحتجزين وتوصلت لاتفاق هدنة طويلة مع حماس، والتصريحات الإسرائيلية بهذا الشأن واضحة جدًّا، وتؤكد وجود خطة واضحة من القادة العسكريين بشأن التواجد العسكري بغزة، بتقديري هذه الخطة بحاجة لمصادقة المستوى السياسي".