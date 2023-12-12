هل تسعى إسرائيل للبقاء طويلا في غزة؟

تباينت الآراء السياسية والعسكرية بشأن سعي إسرائيل للبقاء فترة طويلة بقطاع غزة، عقب إنهاء حربها، رغم التصريحات الإسرائيلية المعلنة بشأن رفض البقاء العسكري بشكل دائم في غزة بعد الحرب.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الإثنين، إن "إسرائيل لا تنوي البقاء بشكل دائم بالقطاع، وهي منفتحة على مناقشة البدائل بشأن من سيسيطر على غزة ما دام أنه ليس من الجماعات المعادية للإسرائيليين".

لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قال إن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة ستنتهي بإقامة منطقة عازلة على الحدود مع غزة، والسيطرة على محور فيلادلفيا الذي يضم حدود مدينة رفح جنوب قطاع غزة مع مصر، ما يعني بقاء طويلاً للجيش الإسرائيلي في القطاع.

في هذا الصدد، رأى الخبير في الشأن العسكري، اللواء واصف عريقات، أن "إسرائيل استنفذت أهدافها العسكرية في قطاع غزة، بعد أكثر من ستين يوماً على الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي، وأدت لمقتل وإصابة الآلاف".