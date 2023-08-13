قتلى وجرحى في اشتباكات بين الجيش والدعم السريع بالخرطوم ونيالا‎

أسفرت الاشتباكات والقصف المدفعي بين الجيش وقوات الدعم السريع، اليوم الأحد، في العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة نيالا جنوب دارفور عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من المدنيين؛ بينهم نساء وأطفال.

وقال سكان من جنوب أم درمان لـ "إرم نيوز"، إن المنطقة تعرضت لقصف مدفعي عنيف بواسطة "الدانات" بعيدة المدى لليوم الرابع على التوالي؛ أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفل وامرأة وتسجيل عدد غير محدد من الإصابات.

واستهدف القصف الذي يعتقد أن مصدره منطقة المهندسين العسكرية التابعة للجيش مواقع تابعة لقوات الدعم السريع التي تسيطر على منطقة جنوب أم درمان، وفقا لشهود عيان.