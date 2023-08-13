قتلى وجرحى في اشتباكات بين الجيش والدعم السريع بالخرطوم ونيالا
أسفرت الاشتباكات والقصف المدفعي بين الجيش وقوات الدعم السريع، اليوم الأحد، في العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة نيالا جنوب دارفور عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من المدنيين؛ بينهم نساء وأطفال.
وقال سكان من جنوب أم درمان لـ "إرم نيوز"، إن المنطقة تعرضت لقصف مدفعي عنيف بواسطة "الدانات" بعيدة المدى لليوم الرابع على التوالي؛ أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفل وامرأة وتسجيل عدد غير محدد من الإصابات.
واستهدف القصف الذي يعتقد أن مصدره منطقة المهندسين العسكرية التابعة للجيش مواقع تابعة لقوات الدعم السريع التي تسيطر على منطقة جنوب أم درمان، وفقا لشهود عيان.
وقال الشهود لـ "إرم نيوز"، إن طائرات الاستطلاع الحربية استمرت في التحليق في سماء الخرطوم طوال نهار اليوم الأحد، حيث سمعت أصوات انفجارات عنيفة.
وأعلنت غرفة طوارئ جنوب الحزام بالعاصمة الخرطوم، عن مقتل فتاة وإصابة 6 أشخاص آخرين جراء قصف مدفعي.
وقالت الغرفة في بيان، إن مقذوفات "الدانات" سقطت على منطقتي السوق المركزي، والشاحنات، بالقرب من الميناء البري بالخرطوم؛ ما أدى لسقوط ضحايا.
وفي مدينة نيالا بجنوب دارفور استمرت الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي.
وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز"، إن الأطراف المتقاتلة استخدمت القصف المدفعي بشكل عشوائي؛ مما أدى لسقوط عدد من القذائف على منازل المواطنين بأحياء كرري وتكساس والجير والنهضة وخرطوم بالليل.
وأضافوا أن قوات الدعم السريع عززت تواجدها بعشرات ناقلات الجند واقتحمت المدينة من كل المحاور، قبل أن تتمركز قواتها في أحياء الكنغو، والمطار، وتكساس وكرري، والوادي غرب.