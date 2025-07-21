مقتل شخص إثر غارة بمسيّرة إسرائيلية جنوب لبنان

قُتل شخص إثر غارة بمسيّرة إسرائيلية على بلدة الطيري التابعة لقضاء بنت جبيل في محافظة النبطية، جنوبي البلاد، على ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وقالت الوكالة إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة الطيري التابعة لقضاء بنت جبيل، لافتة إلى أن سائق دراجة نارية قُتل لاحقًا.

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بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن طائرة إسرائيلية مسيّرة هاجمت سيارة في قرية الطيرة جنوبي لبنان.

ويوم الجمعة الماضي، أفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل رجل وزوجته جراء غارة جوية شنّتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت منزلهما في بلدة قبريخا جنوبي البلاد، بينما نجت ابنتهما من الهجوم.

وجاءت الغارة بعد تصعيد ميداني شهد تنفيذ ضربتين جويتين إسرائيليتين على بلدة الناقورة وطريق عام تول – الكفور، ما أدى إلى سقوط قتيلين، في ظل استمرار التوتر على الجبهة الجنوبية.

وتكرر إسرائيل أنها ستواصل العمل "لإزالة أي تهديد" ضدها، وأنها لن تسمح لميليشيا حزب الله بإعادة تأهيل بنيته العسكرية، وتوعّدت بمواصلة شنّ ضربات ما لم تنزع السلطات سلاح الميليشيا.

ونصّ وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالي 30 كيلومترا من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

ونصّ الاتفاق أيضا على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن إسرائيل أبقت على وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.