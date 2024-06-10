ما حقيقة استخدام إسرائيل للرصيف الأمريكي خلال إنقاذ الرهائن؟

نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الإثنين، استخدام إسرائيل لرصيف الجيش الأمريكي العائم قبالة غزة، خلال تنفيذ عمليات إنقاذ الرهائن الأخيرة.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، سعت الوزارة لتبديد ما قالت إنها تصورات خاطئة بأن إسرائيل نظمت جزءًا من عمليات إنقاذ الرهائن عبر رصيف الجيش الأمريكي العائم قبالة غزة، مؤكدة عدم صحة ذلك، وعدم مشاركة أي أفراد أمريكيين.

غير أن المتحدث باسم "البنتاغون"، الميجر الجنرال باتريك رايدر، أقر بتحليق طائرات هليكوبتر إسرائيلية في منطقة "قريبة" من الرصيف، الذي أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إقامته، كوسيلة لجلب المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة.