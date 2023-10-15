مصدر لـ "إرم نيوز": مقتل قائد فرقة عسكرية في الخرطوم
قتل قائد الفرقة 17 مشاة اللواء أيوب عبدالقادر، اليوم الأحد؛ إثر قصف مدفعي استهدف مقر سلاح المدرعات في الخرطوم، بحسب مصدر تحدث لـ"إرم نيوز".
وقال المصدر إن "مراسم عزاء أقيمت في منزل قائد الفرقة، وشوهد عدد من المسؤولين في الولاية يتدافعون لتقديم واجب العزاء في الفقيد".
ونعى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي موالون للجيش، اللواء أيوب عبدالقادر، وقال بعضهم إن مقتله يجعل قادة الجيش الآخرين في دائرة الخطر.
وأكد رئيس تحرير صحيفة "القوات المسلحة" الناطقة باسم الجيش السوداني، العقيد إبراهيم الحوري، مقتل اللواء أيوب عبدالقادر، وفقًا لما كتبه على موقع "فيسبوك".
وكان اللواء أيوب عبدالقادر، قد وصل الخرطوم في يونيو/حزيران الماضي، على رأس قوة عسكرية تحمل اسم "متحرك النيلين" قادمة من ولاية سنار، حيث قاتل في عدة مواقع بالخرطوم، أبرزها معركة مقر رئاسة شرطة الاحتياطي المركزي، الذي سقط بيد قوات الدعم السريع في 25 يونيو/حزيران الماضي.
واشتهر اللواء خلال تسجيلات فيديو يسخر فيها من قدرات قوات الدعم السريع، ويتوعدها بالسحق، وذلك عقب مهاجمة الأخيرة لقيادة سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة بالخرطوم، في أواخر يوليو/تموز الماضي.