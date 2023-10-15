مصدر لـ "إرم نيوز": مقتل قائد فرقة عسكرية في الخرطوم

قتل قائد الفرقة 17 مشاة اللواء أيوب عبدالقادر، اليوم الأحد؛ إثر قصف مدفعي استهدف مقر سلاح المدرعات في الخرطوم، بحسب مصدر تحدث لـ"إرم نيوز".

وقال المصدر إن "مراسم عزاء أقيمت في منزل قائد الفرقة، وشوهد عدد من المسؤولين في الولاية يتدافعون لتقديم واجب العزاء في الفقيد".

ونعى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي موالون للجيش، اللواء أيوب عبدالقادر، وقال بعضهم إن مقتله يجعل قادة الجيش الآخرين في دائرة الخطر.