"لا مكان للاختباء".. الجيش الإسرائيلي يضيق الخناق على حماس في غزة

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي سيعزز مناوراته البرية في قطاع غزة.

وأضاف أن حركة حماس "لن يكون لها مكان للاختباء"، مؤكدًا "أينما وجدناهم، فإننا نؤذيهم طوال الوقت"، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.

وأشار رئيس الأركان إلى توسيع العملية البرية، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل بالعمل في عمق غزة في مناطق لم يدخلها من قبل، وقال: "نحن ندخل أماكن جديدة ونعمل هناك بقوة وجبروت وبطولة وروح استثنائية" وفق تعبيره.

أخبار ذات علاقة لاجتياح غزة.. 40 ألف جندي احتياط إسرائيلي يلتحقون بالخدمة

وأكد زامير، خلال لقائه بمقاتلي الاحتياط في قاعدة نحشونيم ضمن فعاليات يوم التجنيد للواء الاحتياط "يفتاح" (اللواء 11)، أن التعبئة الواسعة لقوات الاحتياط تهدف إلى تعميق القتال، موضحًا "نحن بصدد تكثيف وتعميق عمليتنا، ولهذا السبب استدعيناكم".

وأضاف: "لا يقدم الجيش الإسرائيلي أي تنازلات إلا بقرار؛ لن نوقف الحرب حتى نهزم هذا العدو".

وأوضح زامير "لقد اتحد أعداؤنا في 7 أكتوبر، وحتى بعده، في جميع أنحاء الشرق الأوسط لإيذائنا وتدميرنا، نحن نعمل ضدهم بلا توقف، ونؤذيهم، وندمرهم، ونسحقهم، ونهزمهم" وفق تعبيره.