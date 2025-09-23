طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإطلاق سراح الأسرى، مؤكدًا أن "واجبنا الإنساني، والأخلاقي، والسياسي، الدعوة إلى الوقف الفوري للمآسي في غزة".

وقال عون: "أتحدث عن السلام هنا وبعض أهلي يُقتلون"، مشددًا على أنه "لا تنمية بلا سلام، ولا نمو في الفوضى، ولا ازدهار وسط الحروب"، مضيفًا: "لا سلام بلا عدالة، ولا عدالة دون حقوق إنسان".

وتابع: "كوكبنا يبدو أنه يعيش في زمن بائد رغم تقدمنا العلمي"، مشيرًا إلى النموذج اللبناني في التعايش، حيث "يعيش في لبنان مسيحيون ومسلمون مختلفون، لكنهم متساوون تحت سقف المواطنة الكاملة"، وتابع: "لبنان نموذج سمح لي بأن أكون رئيس الدولة العربية المسيحي الوحيد".

وأكد الرئيس اللبناني أن "هناك واجباً إنسانياً في الحفاظ على لبنان"، محذرًا من أنه "إذا سقط لبنان سيكون البديل حتمًا خطوط تماس بين شتى أنواع التطرف"، مشددًا على أن "نجاح لبنان يجعل تجربته الحياتية نموذجًا للجميع".

وقال عون: "نلتزم بأهداف الورقة الأمريكية، ونأمل أن يلتزم بها المعنيون"، مؤكدًا أن "اللبنانيين لن يتركوا وطنهم أبدًا"، وأنهم "قادرون على مواكبة العصر، وبدأنا تنفيذ برنامج متدرج للتعافي الاقتصادي".

كما أشار إلى أن لبنان "أطلق مسار تحديث تشريعي يحسن استقلالية السلطة القضائية"، ويعمل على "تعزيز الحريات العامة، ومكافحة خطاب الكراهية".

وأكد الرئيس اللبناني أن بلاده تعاني حالة نزوح هي الأكبر في التاريخ نسبة إلى عدد السكان، وأن "الصراع لا يزال شرساً بين أن يكون لبنان أرض حياة وفرح أو بؤرة موت ومستنقع حروب".

وفي الشأن السوري، قال: "نسعى لتعاون مع سوريا يتجاوز عبء الماضي". كما طالب بتوفير "المقدرات اللازمة لقواتنا المسلحة للدفاع عن أرضنا".