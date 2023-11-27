أكثر من نصف الفرنسيين لا يثقون في إعلام بلدهم: إنّه يحرّف الحقائق

عند مواقع التواصل العلم اليقين

أرقام " لاكروا" التي كشفت عنها في أحدث سبر آراء خلال شهر نوفمبر الجاري، تؤكد أن الفرنسي يستعيض عن إعلام بلده بمصادر أخرى، من بينها مواقع التواصل الاجتماعي، باحثين عن الحقيقة التي يتم إخفاؤها أو تحريفها، وفق تصريحات فرنسيين.

ويحصل 62% من الفرنسيين على المعلومة عبر الإنترنت على الأقل مرة في اليوم، فمواقع التواصل الاجتماعي برغم كل ما تعجّ به من تضليل وفبركة وفيديوهات معدّلة، إلا أنها باتت مصدرا أكثر مصداقية للفرنسيين، من وسائل الإعلام الفرنسية.

الأرقام التي كشفت عنها " لاكروا" شغلت الدوائر الإعلامية في فرنسا، لكونها تؤشرعلى واقع مظلم للإعلام في بلد النور، وتظهر بما لا شك فيه أن الإعلام في هذا البلد لم يعد مرجعا ولا محل ثقة الملايين من داخل فرنسا وخارجها.

مؤسسة "راديو فرنسا" فتحت نقاشا عبر كل محطاتها حول موضوع "أكثر من نصف الفرنسيين لا يثقون في الصحفيين " حيث خصصت يوما خاصا للحديث عن مهنة الصحافي الفرنسي.

واعترفت ذات الإذاعة أن ثقة الفرنسيين تتضاءل يوما بعد آخر في الصحافي الذي يغطي أخبار الملفات الراهنة.

وبثت الإذاعة تصريحات صوتية لشباب فرنسي سألتهم عمّا يفترض أن يكون الصحافي برأيهم. ردّ أحدهم قائلا: يفترض بالصحافي أن يقول الحقيقة، لكن أحيانا لا يقولون كل الحقيقة. في بعض الأوقات يظهرصحافي لسرد وقائع، لكننا نكتشف الحقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي".

ويتحدث ذات الشاب على "راديو فرنسا" عن تصفح المواقع لاكتشاف الحقيقة ويقول"ّ هناك فيديوهات وأدلة .. ونكتشف في الأخير أنهم( الصحافيين) أحيانا لا يقولون كل الحقيقة، يمكنهم تحريف الحقيقة وفق ما يريدون".