مجلس الأمن يحيل طلب عضوية فلسطين إلى اللجنة المعنية

أحال مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.

وقالت الممثلة الدائمة لمالطا لدى الأمم المتحدة، فانيسا فرايزر، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "الأناضول"، إن مجلس الأمن سيحيل رسميا طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى "لجنة قبول الأعضاء الجدد".

وأشارت فرايزر، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، إلى أن اللجنة ستعيد النظر بشأن طلب عضوية فلسطين المقدم في عام 2011، وستنتهي من ذلك في نيسان/أبريل الجاري.