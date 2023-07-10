عيدروس الزبيدي: الحكومة اليمنية عاجزة عن تأدية مهامها
قال عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، اليوم الإثنين، إن الحكومة أصبحت عاجزة عن القيام بمهامها في إنعاش الوضع الاقتصادي، وتقديم الخدمات للمواطنين، جراء استمرار توقف الصادرات النفطية، بعد هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية جنوب البلاد.
ودعا الزبيدي، خلال لقاء جمعه بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، ستيفن فاغن، في العاصمة المؤقتة عدن، دول التحالف العربي والمجتمع الدولي، إلى "تقديم دعم عاجل لمنع مزيد من الانهيار الاقتصادي، وانتشال الأوضاع الإنسانية في عموم البلاد".
وطالب الزبيدي، المجتمع الإقليمي والدولي، بـ"اتخاذ موقف حاسم من التحشيد المتواصل لميليشيات الحوثيين، ودعم مجلس القيادة الرئاسي، للقيام بدوره في تأمين البلاد، وحماية المناطق المحررة من اعتداءات الحوثيين.
وناقش الزبيدي والسفير الأمريكي خلال اللقاء، مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في ظل تصعيد ميليشيات الحوثيين، في مختلف جبهات القتال، كما تطرقت النقاشات إلى الجهود التي تبذلها القوات الأمنية في مجال مكافحة الجماعة الإرهابية، وشبكات تهريب الأسلحة للميليشيات الحوثية، ومدى إمكانية تعزيز دورها في عملية تأمين خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وباب المندب، وخليج عدن، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي.
ونقل الموقع، تأكيد السفير الأمريكي، موقف بلاده الداعم لتماسك مجلس القيادة الرئاسي، وجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، الرامية إلى تحقيق سلام عادل ومستدام في البلاد، وحرص بلاده على مواصلة دعمها الإنساني لليمن، وتعزيز الدعم الأمني، ورفع قدرات قوات مكافحة الإرهاب، وخفر السواحل، وحرس الحدود.