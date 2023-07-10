عيدروس الزبيدي: الحكومة اليمنية عاجزة عن تأدية مهامها

قال عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، اليوم الإثنين، إن الحكومة أصبحت عاجزة عن القيام بمهامها في إنعاش الوضع الاقتصادي، وتقديم الخدمات للمواطنين، جراء استمرار توقف الصادرات النفطية، بعد هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية جنوب البلاد.

ودعا الزبيدي، خلال لقاء جمعه بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، ستيفن فاغن، في العاصمة المؤقتة عدن، دول التحالف العربي والمجتمع الدولي، إلى "تقديم دعم عاجل لمنع مزيد من الانهيار الاقتصادي، وانتشال الأوضاع الإنسانية في عموم البلاد".

وطالب الزبيدي، المجتمع الإقليمي والدولي، بـ"اتخاذ موقف حاسم من التحشيد المتواصل لميليشيات الحوثيين، ودعم مجلس القيادة الرئاسي، للقيام بدوره في تأمين البلاد، وحماية المناطق المحررة من اعتداءات الحوثيين.