جنود إسرائيليون: "غزة مكان رهيب"

على مقربة من قطاع غزة، يُظهر جنود إسرائيليون شعورا بالاعتزاز لخدمة بلدهم في الحرب ضد حركة حماس، لكنّهم في الوقت نفسه لا يخفون خشيتهم من فكرة الذهاب للقتال في "هذا المكان الرهيب".

ويبدو هؤلاء الجنود بالنسبة للبعض كما لو أنهم خرجوا للتو من مرحلة المراهقة، وخصوصاً أنّ أعمارهم تراوح بين 18 و21 عاماً.

التقتهم وكالة "فرانس برس" على هامش إعداد تحقيق بالقرب من قطاع غزة، كانوا يؤدون الخدمة العسكرية الإجبارية التي تمتدّ في إسرائيل ثلاث سنوات للرجال وسنتين للنساء.

تمركزوا منذ فترة وجيزة على الخطوط الخلفية للجبهة، أي في الكيبوتسات على طول قطاع غزة، والتي تمّ إخلاؤها من سكّانها بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس في الـ7 من أكتوبر الماضي.