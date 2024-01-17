قصف إسرائيلي يستهدف المستشفى الميداني في خان يونس.. المتابعة مستمرة

🔴 وزير الخارجية الأمريكي أنتوني #بلينكن:



📌 ما نراه في #غزة أمر صادم والمعاناة تفطر قلبي والسؤال هو ما الذي يجب فعله؟



📌 الدولة الفلسطينية تحتاج حكومة تمنح الشعب ما يريده وتتعاون مع #إسرائيل لتعمل بكفاءة#إرم_نيوز pic.twitter.com/uOG6CfMAKx