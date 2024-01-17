قصف إسرائيلي يستهدف المستشفى الميداني في خان يونس.. المتابعة مستمرة

طفلة فلسطينية تبحث عن مقتنياتها وسط أنقاض منزلها في خان يونسAFP
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الجيش الأردني: استهداف المستشفى الميداني في خان يونس انتهاك للقانون الدولي
الجيش الأردني: إصابة أحد العاملين في المستشفى الميداني بخان يونس جراء قصف إسرائيلي
غوتيريش: يجب الوصول إلى هدنة إنسانية في غزة بأسرع وقت
بلينكن: هناك مأساة إنسانية في إسرائيل وفلسطين على حد السواء ويجب وضع حد لها
بلينكن: لن يكون هناك تكامل إقليمي في المنطقة دون اعتراف بدولة فلسطينية وتطوير السلطة
الهلال الأحمر الفلسطيني: مقتل 4 جراء قصف إسرائيلي بمسيرة على مخيم طولكرم
إعلام فلسطيني: إصابات في هجوم بمسيرة إسرائيلية على مخيم طولكرم
اشتباكات بين أفراد من حركة حماس وقوات إسرائيلية في شرق جباليا شمالي غزة
الجيش الإسرائيلي: مقتل مسؤول "مكافحة التجسس" في حماس و5 مسلحين فلسطينيين في ضربات بقطاع غزة
إعلام فلسطيني: قوات إسرائيلية تداهم منازل بمدينة رام الله والبلدة القديمة بالضفة الغربية
القوات الإسرائيلية تقتحم عدة أحياء في رام الله
إعلام فلسطيني: اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في الأحياء القريبة من مستشفى ناصر بخان يونس
الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط وجندي في معارك شمال قطاع غزة الليلة الماضية
إعلام فلسطيني: 4 قتلى بينهم طفلتان وإصابة العشرات في غارة استهدفت منزلاً وسط رفح جنوبي قطاع غزة
إعلام فلسطيني: قصف مدفعي إسرائيلي عنيف شرق وغرب جباليا شمالي قطاع غزة
إعلام فلسطيني: مقتل 13 شخص في قصف إسرائيلي على الحي النمساوي غربي خان يونس جنوبي غزة
قصف على خان يونسمنصات فلسطينية
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا أكثر من 150 خلية تابعة لميليشيا حزب الله منذ بداية الحرب
مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض إجراء يتطلب إصدار تقرير حقوقي عن حرب إسرائيل على غزة
متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: أمريكا ترحب بإعلان قطر التوصل إلى اتفاق لتسليم أدوية للرهائن في غزة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحذر إسرائيل من خطر على أمنها "على المدى الطويل" مع استمرار حرب غزة
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إعلام فلسطيني: ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية في خان يونس منذ الصباح إلى 19 قتيلاً
إعلام فلسطيني: 13 قتيلاً وعدد من الجرحى جرّاء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على 4 منازل غربي خان يونس
إعلام فلسطيني: قصف مدفعي عنيف واشتباكات في منطقة بطن السمين غربي خان يونس
الخارجية القطرية: التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس لإدخال الأدوية والمساعدات إلى غزة بوساطة قطرية فرنسية
البيت الأبيض: نجري نقاشاً جاداً ومكثفاً في قطر بشأن إبرام اتفاق رهائن آخر
البيت الأبيض: المبعوث الأمريكي ماكجورك زار الدوحة هذا الأسبوع لبحث الموقف إزاء الرهائن في غزة
البيت الأبيض: إسرائيل تحولت الآن إلى "مرحلة أقل شدة" في جنوبي وشمالي قطاع غزة
البيت الأبيض: واشنطن مستعدة لزيادة المساعدات الإنسانية في غزة
إعلام فلسطيني: 4 قتلى وعدد من الجرحى حتى الآن جراء الغارات الأخيرة على خان يونس
مراسل "إرم نيوز": إصابات واعتقالات إثر عمليات اقتحام لعدد من مدن وقرى الضفة الغربية
إصابات جراء تجدد القصف على خان يونس جنوبي غزة
الأردن: السلام مع إسرائيل خيار استراتيجي لكن التهجير الجماعي للفلسطينيين إلى المملكة سيمثل تهديداً وجودياً
الهلال الأحمر الفلسطيني: القصف أدى إلى أضرار جسيمة في مبنى الجمعية وحالة هلع بين المرضى والطواقم الطبية والنازحين
جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف إسرائيلي قرب مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس جنوبي غزة
مستشار الأمن القومي الأمريكي: يجب أن نضمن أمن إسرائيل وسلامتها ومستقبل غزة يجب أن يكون بلا إرهاب
بلينكن: العرب ليسوا حريصين على المشاركة في إعادة إعمار غزة إذا كانت "ستسوى بالأرض" مجدداً خلال أعوام
إعلام فلسطيني: انتشال جثث 20 قتيلاً إضافة إلى عشارت المصابين والمفقودين جراء قصف مربع سكني كامل في مدينة غزة
إعلام فلسطيني: قصف إسرائيلي مكثف في منطقة عبسان الجديدة شرق خان يونس
وزارة الصحة في غزة: 350 ألف مريض مزمن بلا دواء في القطاع
القسام: استهداف دبابتين إسرائيليتين وجرافة عسكرية والاشتباك مع قوة راجلة من المسافة صفر جنوب خان يونس
الجيش الإسرائيلي يقول إن حماس استهدفت قواته من منطقة مستشفى ناصر في خان يونس
إعلام فلسطيني: 10 قتلى جراء تواصل القصف على خان يونس منذ الصباح
إعلام فلسطيني: 3 إصابات باستهداف منزل في منطقة الصفطاوي شمالي غزة
العقوبات الأوروبية على السنوار تتضمن "تجميد أمواله وأصوله الأخرى في دول الاتحاد الأوروبي وحظر الشركات من التعامل معه"
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار
إعلام فلسطيني: مقتل امرأة وطفلتها في قصف إسرائيلي على منطقة الحشاشين غرب رفح جنوب قطاع غزة
إسرائيل تعلن إصابة 26 عسكريا في معارك غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي متأثرا بجراحه بعد إصابته في معركة بغزة
الجيش الإسرائيلي: استهداف 150 خلية لحزب الله جنوب لبنان مسؤولة عن إطلاق مسيرات وصواريخ منذ بدء المواجهات
صفارات الإنذار تدوي في منطقة مسغاف عام في إصبع الجليل
بن غفير: سحب الجيش من مراكز حماس خطأ فادح وسيكلفنا خسائر بشرية
وزارة الصحة بغزة: مقتل 24285 فلسطينيا وإصابة 61154 في الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر
إصابة مباشرة في مبنى بمدينة نتيفوت في النقب الغربي إثر الدفعة الصاروخية الأخيرة من قطاع غزة
قصف مدفعي كثيف لمواقع أطلقت منها الصواريخ بغزة
مراسل إرم نيوز بغزة: 5 قتلى وعدد من الجرحى بقصف اسرائيلي لمنزل مأهول بمنطقة النفق شرق مدينة غزة
مراسل إرم نيوز بغزة: قتلى وجرحى جرّاء قصف اسرائيلي لمدرسة تابعة للأونروا تأوي آلاف النازحين بحي الدرج شرق مدينة غزة
الجيش الإسرائيلي يقول إن قواته قصفت 9 مسلحين فلسطينيين في شمال غزة وحددت مواقع نحو 100 منصة إطلاق صواريخ
|الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطاع الاتصالات المستمر في قطاع غزة يؤخر عمليات الاستجابة الطارئة للمرضى والجرحى
الوزير في الطاقم الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر جدعون ساعر: هناك أهمية كبيرة لاستمرار حكومة الطوارئ لأن إسرائيل لا تزال في حالة حرب
القوات الإسرائيلية تنصب حاجزاً لتفتيش المركبات بجانب خيمة الاعتصام في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الوزير في مجلس الحرب جدعون ساعر: نحن بعيدون جدا عن إنهاء حماس
الطيران الإسرائيلي يشن غارة في محيط مستشفى غزة الأوروبي شرقي خانيونس