تطور جديد بين إسرائيل وميليشيا حزب الله

صعّدت ميليشيا حزب الله من عملياتها، الاثنين، على المواقع والمستوطنات الإسرائيلية، بموازاة قصف إسرائيلي طال سائر بلدات الشريط الحدودي واستهدف المنازل.

وأحصت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق عشرين صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى، وأشارت إلى إطلاق عدد آخر باتجاه الجليل الغربي، حيث دوت صفارات الإنذار في مستوطنات شتولا ومتات.

وأفادت كذلك بسقوط صواريخ على كريات شمونة، تسببت بوقوع أضرار، وبسقوط صاروخ مضاد للدروع على مستوطنة مسكافعام، وقد تم تفعيل منظومة القبة الحديدية في القطاع الأوسط .

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مخزن أسلحة لميليشيا حزب الله في لبنان.