تطور جديد بين إسرائيل وميليشيا حزب الله
صعّدت ميليشيا حزب الله من عملياتها، الاثنين، على المواقع والمستوطنات الإسرائيلية، بموازاة قصف إسرائيلي طال سائر بلدات الشريط الحدودي واستهدف المنازل.
وأحصت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق عشرين صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى، وأشارت إلى إطلاق عدد آخر باتجاه الجليل الغربي، حيث دوت صفارات الإنذار في مستوطنات شتولا ومتات.
وأفادت كذلك بسقوط صواريخ على كريات شمونة، تسببت بوقوع أضرار، وبسقوط صاروخ مضاد للدروع على مستوطنة مسكافعام، وقد تم تفعيل منظومة القبة الحديدية في القطاع الأوسط .
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مخزن أسلحة لميليشيا حزب الله في لبنان.
من جهتها، واصلت ميليشيا حزب الله تصعيد هجماتها، واستهدفت قوة مشاة إسرائيلية في كرم التفاح شرق ثكنة برانيت وموقع الراهب، كما استهدفت قوة مشاة أخرى في حرج حانيتا، ومستوطنة مسكافعام وموقع بركة ريشا وجل العلام في القطاع الغربي.
وكان قد أصيب ثلاثة جنود إسرائيليين في هجوم بقذائف الهاون قبل ظهر أمس على مستوطنة شتولا.
وشملت الهجمات أيضا منطقة يفتاح في الجليل وموقع البغدادي قبالة ميس الجبل ورويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة.
ومساء اليوم، استهدف الجيش الإسرائيلي بالغارات والقصف المدفعي أطراف الناقورة وعيتا الشعب ورامية.
وأصاب القصف شخصا سوريا في بلدة الوزاني في القطاع الشرقي، حيث أغارت مسيّرة إسرائيلية على أطراف كفركلا والخيام، كما استهدفتها بالقذائف المدفعية وصولا إلى أطراف دير ميماس، كما أغارت على منزل بين عيناتا وبنت جبيل وعلى أطراف بليدا.
وتركز القصف على أطراف طير حرفا والجبّين وحامول في القطاع الغربي، وشمل يارون ومارون الراس وأصاب منزلا في بلدة أم التوت.