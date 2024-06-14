مغلق منذ 9 سنوات.. هكذا تفاعل اليمنيون مع فتح طريق إلى تعز
لقي افتتاح طريق "الحوبان -القصر الجمهوري- المدينة" لمدينة تعز، المحاصرة منذ 9 سنوات، من قبل ميليشيا الحوثي، ابتهاجًا واسعًا بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعية في اليمن.
وظُهر يوم أمس الخميس، عبرت أولى السيارات، من مدينة تعز، إلى منطقة الحوبان شرقًا، بعد فتح مليشيات الحوثي للطريق المغلق منذ 9 سنوات متواصلة.
جريمة حوثية
وقال عبدالله العليمي عضو المجلس الرئاسي اليمني، "إن إغلاق الطرقات جريمة حوثية منذ يومها الأول وحتى لحظتها الأخيرة".
وأكد في منشور على منصة "إكس"، "أن حصار هذه المدينة العظيمة (تعز) سيظل وصمة عار في جبين المعتدين، وسيبقى صمودها الأسطوري درسًا للأجيال كلها".
وأضاف العليمي أن"تعز عانت طويلًا من حصار مليشيا الحوثي، وتطلب الأمر 9 سنوات حتى انتصر المجتمع الحي والمقاوم بتعز علاوة على جهود دولية ومحلية وعوامل كثيرة أدت الى كسر الحصار الحوثي وفتح الطريق".
وبين أن "صور أسطوانات الأُكسجين على ظهور الحمير في الجبال، والأطفال المخنوقين في المستشفيات، ومئات الحوادث في طرق وعرة، لا تزال حاضرة في أذهان الناس، وسوف تدون في سجلات التاريخ كأحد شواهد الخزي لهذه المليشيا".
وثمن العليمي، "الجهود كلها التي بذلت من الجميع بما فيها تلك التي رفضها الحوثي مرارًا دون إبداء أي مبرر منطقي طوال هذه السنين كلها".
عادت البسمة
بدوره قال رجل الأعمال شوقي أحمد هائل سعيد، إنه "حين تتوحد الإرادة ويكبر الطموح تنتصر الحياة ويغدو المستحيل أمرًا سهلًا ، بفضل الجهود المثمرة من المخلصين كلهم، عادت البسمة اليوم لتزين وجوه أبناء تعز مع إعادة فتح الشريان الرئيسي طريق جولة القصر".
وأوضح عبر حسابه على منصة "إكس"، "أن هذا الإنجاز يُبشر بمستقبل واعد ويُمثل شعاع أمل جديد لليمنيين"، معربًا عن أمله "أن تُتوج الجهود بجملة حلول للملفات جميعها وإنهاء معاناة الشعب اليمني في مختلف المجالات وإحلال السلام المنشود".
أبناء تعز
فيما أكدت الناشطة الحقوقية إشراق المقطري عبر حسابها على منصة "إكس"، أن "لاشكر ولا منة لأحد في هذا الحدث سوى لأبناء تعز الذين تحملوا هذا العذاب كله وقاسوا الويلات".
وأضافت أن "الفرحة العارمة على وجوه الناس وهم يتكدسون اليوم في (المعبر الجديد) بين المدينة والحوبان دليل على حجم المعاناة التي كابدوها، والتوق للخلاص، في رحلة انتزاع حقهم الإنساني".
العبور الكبير
ووصف الصحفي غمدان اليوسفي، مشاهد لهرولة المواطنين نحو المنفذ في إحدى مقاطع الفيديو الملتقطة، (بمشهد العبور الكبير).
وقال إن "أبناء تعز ظلوا طوال 9 أعوام يقنعون العالم أنهم في حصار حوثي قتل منهم الآلاف ودمر أرزاقهم وأحلامهم وقطع أوصال البلاد، لم يصدق أحد مأساتهم، الصورة تنطق اليوم بحجم المأساة التي عاشوها، فرحة كهذه لا تأتي سوى بعد قهر لم يعرفه سوى من تذوقه.
شريان الحياة
وأعاد حساب باسم "مطنوخ مارب"، نشر الفيديو المؤثر لموقع "تعز تايم"، الذي تظهر فيه امرأة وهي تبكي وتقول: "لم أفرح مثل اليوم في عمري كله بسبب فتح الطريق.. الحوبان شريان الحياة".