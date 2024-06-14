مغلق منذ 9 سنوات.. هكذا تفاعل اليمنيون مع فتح طريق إلى تعز

وظُهر يوم أمس الخميس، عبرت أولى السيارات، من مدينة تعز، إلى منطقة الحوبان شرقًا، بعد فتح مليشيات الحوثي للطريق المغلق منذ 9 سنوات متواصلة.

جريمة حوثية

وقال عبدالله العليمي عضو المجلس الرئاسي اليمني، "إن إغلاق الطرقات جريمة حوثية منذ يومها الأول وحتى لحظتها الأخيرة".

وأكد في منشور على منصة "إكس"، "أن حصار هذه المدينة العظيمة (تعز) سيظل وصمة عار في جبين المعتدين، وسيبقى صمودها الأسطوري درسًا للأجيال كلها".

وأضاف العليمي أن"تعز عانت طويلًا من حصار مليشيا الحوثي، وتطلب الأمر 9 سنوات حتى انتصر المجتمع الحي والمقاوم بتعز علاوة على جهود دولية ومحلية وعوامل كثيرة أدت الى كسر الحصار الحوثي وفتح الطريق".