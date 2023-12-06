الخارجية الأمريكية: سنعترض على أي "منطقة عازلة" داخل غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستعترض على أي منطقة عازلة مقترحة إذا كانت داخل قطاع غزة، إذ إن ذلك يخالف موقف واشنطن المتمثل في أن مساحة القطاع الفلسطيني يجب ألا تتقلص بعد الصراع الحالي.

وأشار ميلر إلى دعم الولايات المتحدة للهدن والوقفات الإنسانية في غزة، والسماح للمدنيين بالانتقال إلى المناطق الآمنة.

وبين أنهم لا يستطيعون تحديد مدة الفترة الانتقالية بعد انتهاء الحرب في غزة.

وأضاف ميلر بأن الولايات المتحدة تناقش مع حلفائها وشركائها الوضع في غزة بعد الحرب، مشددا على أنهم لن يقبلوا بوضع لا يضمن الأمن للفلسطينيين.

وكانت رويترز أفادت، الأسبوع الماضي، بأن إسرائيل أرسلت خططا لعدة دول عربية ولتركيا بخصوص المنطقة العازلة.