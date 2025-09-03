قتيل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان (فيديو)

بوتين: لا نقاتل من أجل السيطرة على أراضٍ في أوكرانيا بل من أجل حقوق الناس
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن سقوط قتيل في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.
وقال بيان لمركز عمليات طوارئ الصحة اللبناني، إن غارة إسرائيلية بمسيرة على بلدة ياطر جنوب البلاد أدت إلى سقوط قتيل.
بدورها، أشارت الوكالة الوطنية للأعلام إلى "غارة من مسيرة استهدفت سيارة وسط بلدة ياطر".
وتشن إسرائيل غارات على جنوب لبنان وشرقه، وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.