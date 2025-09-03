بوتين: لا نقاتل من أجل السيطرة على أراضٍ في أوكرانيا بل من أجل حقوق الناس

logo
العالم العربي

قتيل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان (فيديو)

قتيل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان (فيديو)
السيارة المستهدفة في بلدة ياطرالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
إرم نيوز
إرم نيوز
03 سبتمبر 2025، 12:33 م

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن سقوط قتيل في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

وقال بيان لمركز عمليات طوارئ الصحة اللبناني، إن غارة إسرائيلية بمسيرة على بلدة ياطر جنوب البلاد أدت إلى سقوط قتيل.

أخبار ذات علاقة

غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

مقتل عنصر من حزب الله في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان (صور)

 بدورها، أشارت الوكالة الوطنية للأعلام إلى "غارة من مسيرة استهدفت سيارة وسط بلدة ياطر".

أخبار ذات علاقة

غارة إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوب لبنان (فيديو)

وتشن إسرائيل غارات على جنوب لبنان وشرقه، وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC