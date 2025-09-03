قتيل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن سقوط قتيل في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

وقال بيان لمركز عمليات طوارئ الصحة اللبناني، إن غارة إسرائيلية بمسيرة على بلدة ياطر جنوب البلاد أدت إلى سقوط قتيل.

أخبار ذات علاقة مقتل عنصر من حزب الله في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان (صور)

بدورها، أشارت الوكالة الوطنية للأعلام إلى "غارة من مسيرة استهدفت سيارة وسط بلدة ياطر".

أخبار ذات علاقة غارة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوب لبنان (فيديو)

وتشن إسرائيل غارات على جنوب لبنان وشرقه، وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.