مصر تناقش خططًا مع واشنطن لتقديم مساعدات لغزة
قال مصدران أمنيان مصريان، اليوم الأربعاء، إن مصر ناقشت خططًا مع الولايات المتحدة ودول أخرى لتقديم مساعدات إنسانية عبر حدودها مع قطاع غزة في ظل وقف محدود لإطلاق النار.
وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيها، إن المساعدات ستمر عبر معبر رفح الحدودي بين غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية.
يأتي ذلك، بعد يوم واحد من إعلان البيت الأبيض أنه يناقش مع إسرائيل ومصر توفير ممر آمن للمدنيين في غزة.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض :"نركز على هذه المسألة، وهناك مشاورات جارية".
ويواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على قطاع غزة لليوم الخامس، موقعًا 1055 قتيلًا وأكثر من 5 آلاف جريح، حسب حصيلة رسمية.
وجاءت الغارات ردًّا على هجوم مباغت شنته حماس السبت الماضي، خلف أكثر من ألف قتيل في إسرائيل وأكثر من 2500 جريح.