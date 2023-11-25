بينهم 6 صحفيات.. 66 صحفياً قتلوا منذ بدء الحرب على غزة

كشفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن حصيلة الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام الذين قتلوا في قطاع غزة، منذ السابع من الشهر الماضي، وحتى يوم أمس الجمعة.

وأعلنت النقابة، عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مقتل 66 من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام.