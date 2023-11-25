بينهم 6 صحفيات.. 66 صحفياً قتلوا منذ بدء الحرب على غزة
كشفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن حصيلة الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام الذين قتلوا في قطاع غزة، منذ السابع من الشهر الماضي، وحتى يوم أمس الجمعة.
وأعلنت النقابة، عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مقتل 66 من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام.
وقالت النقابة إن من ضمن الضحايا 6 صحفيات قُتلن خلال العدوان، وهن: سلمى مخيمر، سلام ميمة، إيمان العقيلي، آلاء الحسنات، آيات خضورة، ودعاء شرف.
ودعت النقابة المؤسسات الدولية والعربية والفلسطينية العاملة في القطاع النسوي والحقوقي إلى متابعة وملاحقة إسرائيل على الجرائم بحق الصحفيات، اللواتي يتعرضن للاستهداف بالقتل والاعتقال والملاحقة والضرب والاعتداء على خلفية عملهن الصحفي.
وأضافت أن هناك صحفيين اثنين مفقودان، هما نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد. إلى جانب 31 صحفيا أسيرا اعتقلتهم سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وأمس، دخلت هدنة إنسانية مؤقتة محددة لـ4 أيام، قابلة للتمديد، حيز التنفيذ، بين إسرائيل وحماس، بعدما شن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة خلفت 14 ألفا و854 قتيلًا، بينهم 6150 طفلا، وما يزيد على 4 آلاف امرأة، على مدار 48 يومًا.