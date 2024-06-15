تونس تُعفي الإيرانيين من تأشيرة الدخول إلى أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها إعفاء حاملي جوازات السفر الإيرانية العادية من تأشيرة الدخول إلى تونس بداية من اليوم 15 يونيو 2024.

وقالت الوزارة في البيان الذي نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إنه تقرر أيضا إلغاء تأشيرة الدخول إلى تونس بالنسبة إلى حاملي جوازات السفر العراقية العادية في إطار السياحة التي لا تتجاوز 15 يوما ولمرّة واحدة كل 180 يوما.

وأوضح البيان أنّ هذا الإجراء الخاص بحاملي جوازات السفر العراقية مشروط بالاستظهار بحجز فندقي مسبّق ومؤكد مع تذكرة عودة، وذلك بداية من اليوم 15 يونيو 2024.