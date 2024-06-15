تونس تُعفي الإيرانيين من تأشيرة الدخول إلى أراضيها
أعلنت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها إعفاء حاملي جوازات السفر الإيرانية العادية من تأشيرة الدخول إلى تونس بداية من اليوم 15 يونيو 2024.
وقالت الوزارة في البيان الذي نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إنه تقرر أيضا إلغاء تأشيرة الدخول إلى تونس بالنسبة إلى حاملي جوازات السفر العراقية العادية في إطار السياحة التي لا تتجاوز 15 يوما ولمرّة واحدة كل 180 يوما.
وأوضح البيان أنّ هذا الإجراء الخاص بحاملي جوازات السفر العراقية مشروط بالاستظهار بحجز فندقي مسبّق ومؤكد مع تذكرة عودة، وذلك بداية من اليوم 15 يونيو 2024.
ويأتي هذا الإجراء بعد أسابيع من زيارة أداها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إيران يوم 22 مايو الماضي، للقيام بواجب العزاء في رحيل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حادث تحطم مروحية.
وبدأت وزارة التجارة التونسية تحركات لتعزيز التعاون مع الجانب الإيراني، بعد 24 ساعة فقط من زيارة سعيد، إلى طهران، وفق ما ذكرته مجلة "جون أفريك" في وقت سابق مطلع هذا الشهر.
وقالت المجلة في تقريرها إن وزارة التجارة التونسية "تسعى إلى تعزيز التعاون" مع الجانب الإيراني، وبدأت التحضير لاجتماع مرتقب للجنة التونسية الإيرانية المشتركة، بينما وعدت رئيسة ديوان الوزارة لمياء عبروق بجعل تونس "منصة لتسهيل تصدير المنتجات الإيرانية إلى أنحاء أفريقيا" بحسب تعبيرها.