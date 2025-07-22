إسرائيل ترحب بالانسحاب الأمريكي من "اليونسكو"

رحّب وزير الخارجية الإسرائيلي بإعلان الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، انسحابها من منظمة "اليونسكو" بدعوى وجود تحيزات معادية لإسرائيل وأمريكا، وفق ما نقلته "معاريف" العبرية.

وكان مسؤول في البيت الأبيض قد برر الانسحاب بأن "اليونسكو" استخدمت مجلسها التنفيذي لإقرار إجراءات معادية لإسرائيل والسامية بـ"القوة"، بما في ذلك الإشارة إلى المواقع المقدسة اليهودية بـ"مواقع التراث العالمي الفلسطيني"، زاعما أن "اليونسكو" غالبا تستخدم مصطلح "فلسطين محتلة من قبل إسرائيل"، وتدين حربها ضد حماس.

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وقال جدعون ساعر، تعليقا على القرار الأمريكي: "هذه خطوة ضرورية، تهدف إلى تعزيز العدالة وحق إسرائيل في معاملة عادلة في منظومة الأمم المتحدة".

واعتبر أن منظمة "اليونسكو" لطالما انتهكت حق إسرائيل بسبب "التسييس" داخلها، مشددا على ضرورة "وضع حد لعزلة إسرائيل وتسييسها من قبل الدول الأعضاء في هذه الوكالة وفي جميع وكالات الأمم المتحدة"، على حد قوله.

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وقدم وزير الخارجية الإسرائيلي شكره للولايات المتحدة على دعمها المعنوي، لافتا إلى أن "الأمم المتحدة تعجّ بالتمييز ضد إسرائيل؛ لذا هي بحاجة إلى إصلاحات جوهرية لتحافظ على أهميتها".