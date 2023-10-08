القصف الإسرائيلي على غزة يوقع 313 قتيلا و1990 جريحا

كشفت وكالة الأنباء الفسطينية عن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أمس السبت، إلى 313 قتيلا و1990 جريحا.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية مقتل 24 مواطنا، اليوم الأحد، وإصابة العشرات، عقب قصف طائرات إسرائيلية منازل وشققا سكنية في مختلف مناطق القطاع، مؤكدة مقتل 14 شخصا بينهم نساء وأطفال جراء قصف منزل لعائلة "أبو عمشة" في بلدة "بيت حانون" شمال قطاع غزة.