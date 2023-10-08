القصف الإسرائيلي على غزة يوقع 313 قتيلا و1990 جريحا
كشفت وكالة الأنباء الفسطينية عن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أمس السبت، إلى 313 قتيلا و1990 جريحا.
ونقلت الوكالة عن مصادر طبية مقتل 24 مواطنا، اليوم الأحد، وإصابة العشرات، عقب قصف طائرات إسرائيلية منازل وشققا سكنية في مختلف مناطق القطاع، مؤكدة مقتل 14 شخصا بينهم نساء وأطفال جراء قصف منزل لعائلة "أبو عمشة" في بلدة "بيت حانون" شمال قطاع غزة.
كما قصفت الطائرات الإسرائيلية عددا من المنازل وسوتها بالأرض في عدد من المدن بالقطاع من "رفح" جنوبا حتى "بيت حانون" شمالا.
وأكدت الوكالة أن دمارا كبيرا لحق بالبنية التحتية في كل المناطق التي استهدفها الطيران الإسرائيلي، إضافة إلى دمار في ممتلكات عامة وخاصة بينها مستشفيات ومدارس ومؤسسات.