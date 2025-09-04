اختراق "أخطر منطقة".. ماذا وراء تفجير حي "المزة 86" في دمشق؟

أعاد الانفجار الذي وقع مؤخرًا في "حي المزة 86" بدمشق الجدل حول طبيعة الجهة المستهدفة، وأثار تساؤلات حيال قدرة الأجهزة الأمنية السورية على ضبط الوضع في أكثر مناطق العاصمة حساسية من الناحية الأمنية.

وكشف مصدر سياسي سوري، رفض الكشف عن هويته لـ"إرم نيوز"، أن الروايات تضاربت بشأن الهدف الحقيقي من التفجير، حيث أشار بعضهم إلى أن العملية كانت تستهدف مدير الأمن السياسي في المزة المعروف باسم "أبو العز"، فيما رجّح آخرون أن السيارة التي وقع الانفجار بالقرب منها تعود لرئيسة الاتحاد العربي السوري للرياضة للجميع، سناء محمد، والتي سبق أن تلقت سلسلة من التهديدات لم يُفصح عن طبيعتها أو الجهة التي تقف وراءها.

وأوضح المصدر أن سناء محمد تُعد من الشخصيات المعروفة في الوسط الرياضي السوري، وتشرف منذ سنوات على الاتحاد السوري للرياضة للجميع، مضيفًا أن مقربين منها يربطون التهديدات التي تلقتها بخلافات داخلية أو بمواقفها العلنية من بعض الملفات، بينما لم تتوافر أي معلومات مؤكدة تتعلق بمدير الأمن السياسي في منطقة المزة "أبو العز".

اختراقات أمنية متكررة

المصدر ذاته أكد أن تكرار التفجيرات في المزة خلال فترة قصيرة، سواء في العملية الأخيرة أم تلك التي وقعت قبل أسبوعين، يشير إلى وجود اختراق أمني خطير في العاصمة دمشق، وأكد أن المنظومة الأمنية لم تعد قادرة على منع هذه الخروقات، حتى في مناطق يُفترض أنها تخضع لإجراءات أمنية مشددة.

ووفقًا للمصدر، فإن العملية الأخيرة تحمل رسائل واضحة للسلطة من جهات غير راضية عن أسلوب تعاملها مع بعض الفصائل، ما قد يُنذر بمزيد من التصعيد في المرحلة المقبلة.

الرواية الرسمية

من جهته، صرّح قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد أسامة محمد خير عاتكة، أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت أحد عناصر الأمن الداخلي، مؤكدًا أن "الوحدات الأمنية استجابت على الفور، وطوّقت الموقع وأمّنته بالكامل دون تسجيل خسائر بشرية"، مشيرًا إلى أن "الجهات المختصة باشرت تحقيقًا عاجلًا لتحديد المسؤولين عن هذا العمل الإرهابي".

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الداخلية السورية أن العبوة الناسفة كانت مزروعة داخل سيارة قرب مدخل الحي، وتم تفجيرها عن بُعد، مستهدفة أحد عناصر الأمن الداخلي.

موقع التفجير وتداعياته

وذكر مصدر محلي من منطقة المزة 86، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن الانفجار وقع عند مدخل الحي – المدرسة، على بُعد يتراوح بين 100 إلى 150 مترًا من الحاجز الأمني المعروف باسم "حاجز المدرسة"، حيث كانت السيارة المستهدفة قادمة من جهة الشيخ سعد باتجاه الحاجز، قبل أن تنفجر العبوة الناسفة.

وأكد المصدر أن الانفجار بثّ الرعب في نفوس السكان، الذين اعتبر كثير منهم أنه يشكل مؤشرًا لاحتمال تصعيد أمني أكبر قد يطال حي المزة 86، وسط مقارنات مع الأحداث الأمنية التي شهدتها منطقة السومرية سابقًا.

تفجيرات متشابهة

وربط المصدر بين التفجير الأخير وتفجير سابق وقع قرب فندق غولدن المزة، لافتًا إلى التشابه في الأسلوب والموقع، ما يعزز فرضية وجود نمط عملياتي متكرر، وأشار إلى أن المزة تختلف عن السومرية من حيث التنظيم والموقع، إذ تحتوي على أملاك قانونية ومنظمة، خاصة في المنطقة الممتدة من جامع الفتح باتجاه المزة – خزان، وصولًا إلى مطعم الحافظ، ما يجعل مسألة الإخلاء مستبعدة، لكنه لم يستبعد احتمالية حدوث مضايقات أمنية في الفترة المقبلة.

خلفيات اجتماعية وأمنية

كما أشار المصدر إلى أن غالبية الضباط الذين كانوا متواجدين في حي المزة 86 غادروه بعد أيام قليلة من 8 ديسمبر، تاريخ ما وصفه بـ "تحرير سوريا"، مؤكدًا أنه لم يتبق أي منهم في الحي، بل وحتى في العاصمة دمشق بشكل عام، وأوضح أن الحي يتميز بتنوع طائفي كبير مقارنة بمناطق أخرى، ما يُضفي عليه حساسية أمنية واجتماعية خاصة.

سابقة مشابهة

ويُذكر أن الحي ذاته كان قد شهد حادثًا مشابهًا في يونيو/ حزيران الماضي، حيث انفجرت عبوة ناسفة زرعت داخل سيارة، ما يرفع من المخاوف الأمنية المرتبطة بهذا الحي الاستراتيجي وسط العاصمة دمشق.