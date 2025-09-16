المفوضية الأوروبية: عقوبات جديدة تنتظر إسرائيل الأربعاء

قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن مفوضي الاتحاد الأوروبي سيوافقون غدا الأربعاء على فرض عقوبات جديدة ضد إسرائيل بسبب حربها على غزة، بحسب "رويترز".

أخبار ذات علاقة إسرائيل ترد على عقوبات مدريد بحظر دخول وزيرتين بالحكومة الإسبانية

وقالت المتحدثة للصحفيين: "سيتبنى المفوضون غدا حزمة من الإجراءات ضد إسرائيل.. على وجه التحديد اقتراح بتعليق بعض الأحكام التجارية في الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".

وكانت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة، خلصت في تقرير نشر اليوم الثلاثاء، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق "حرضوا على ارتكاب إبادة جماعية" في قطاع غزة.

ووفق "فرانس برس"، قالت اللجنة إن "الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت حرضوا على ارتكاب إبادة جماعية، وإن السلطات الإسرائيلية لم تتخذ أي إجراء ضدهم لمعاقبتهم على هذا التحريض".